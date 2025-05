Dopo circa un’ora e quaranta minuti di discussioni, è terminato il vertice a Istanbul tra le delegazioni di Russia e Ucraina, volte a cercare una via di pace. Ecco cosa è stato deciso.

Vertice a Istanbul, conclusi colloqui tra delegazioni russa e ucraina: cosa è stato deciso

Concluso, dopo circa un’ora e quaranta minuti, il vertice a Istanbul tra le delegazioni russa e ucraina.

Lo ha annunciato una fonte del ministero turco. Non è stato ancora reso noto il contenuto degli scambi anche se, secondo quanto riferisce Kiev, Mosca avrebbe avanzato richieste territoriali “inaccettabili” al fine di far deragliare i negoziati, come per esempio la richiesta alle forze di Kiev di ritirarsi da vaste porzioni di territorio che controllano per poter attuare un cessate il fuoco completo. L’agenzia britannica Resuters ha citato una fonte ucraina che ha detto: “le richieste russe sono distaccate dalla realtà e vanno ben oltre tutto ciò che è stato discusso in precedenza. Comprendono ultimatum per il ritiro dell’Ucraina dal suo territorio per un cessate il fuoco e altre condizioni non iniziali e non costruttive.”

Vertice a Istanbul: nuovo round nel pomeriggio?

Un alto funzionario ucraino ha dichiarato all’agenzia France-Presse che è possibile una ripresa della discussione con la delegazione russa nel pomeriggio, anche se non è stata pianificata: “è possibile che accada qualcosa oggi, ma per il momento non è previsto nulla.“