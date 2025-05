Mentre cresce l’attesa per una possibile svolta diplomatica nel conflitto, le delegazioni di Russia e Ucraina si preparano a incontrarsi a Istanbul per un nuovo round di negoziati. I colloqui, previsti per il pomeriggio, si svolgeranno in un clima ancora segnato da tensioni sul campo e scetticismo sulle reali possibilità di un cessate il fuoco duraturo.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, pur sostenendo l’iniziativa, ha deciso di non partecipare direttamente ai colloqui, anche alla luce dell’annunciata assenza del presidente russo Vladimir Putin.

Negoziati a Istanbul, ma senza Zelensky: Kiev punta il dito contro Putin

Il presidente Volodymyr Zelensky ha criticato Putin, accusandolo di non dimostrare né serietà né rispetto nei confronti dell’iniziativa diplomatica in corso a Istanbul. Secondo Zelensky, Mosca non avrebbe inviato una delegazione di pari livello rispetto a quella ucraina, composta dal ministro della Difesa, dal capo dell’intelligence e da altri alti funzionari.

“Nonostante il livello piuttosto basso della delegazione russa, per rispetto del presidente Trump, per rispetto dell’alto livello della delegazione turca e del presidente Erdogan, e volendo provare a compiere almeno i primi passi verso la de-escalation e la fine della guerra, ho deciso di inviare la nostra delegazione a Istanbul, anche se non al completo”.

Zelensky si è detto ancora disponibile a un confronto diretto con Vladimir Putin, ribadendo la volontà di avviare negoziati seri. Parallelamente, il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky ha dichiarato all’agenzia RIA Novosti che la Russia è pronta a riprendere i colloqui di Istanbul, aprendo alla possibilità di compromessi.

Negoziati a Istanbul senza Zelensky: la decisione del presidente ucraino

Il presidente ucraino ha reso noto, al termine dell’incontro ad Ankara con il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, che sarà il ministro della Difesa Rustem Umerov a guidare la squadra negoziale ucraina attesa a Istanbul per un confronto con rappresentanti russi. Secondo quanto dichiarato, la delegazione sarà composta anche da alti esponenti delle forze armate e dei servizi di intelligence.

Tra le priorità che Kiev intende portare al tavolo, ha spiegato Zelensky durante una conferenza stampa trasmessa dalla televisione di Stato turca TRT, figura il raggiungimento di un cessate il fuoco, indicato come il punto centrale dell’agenda.