Dopo oltre due anni di stallo diplomatico, Russia e Ucraina tornano oggi al tavolo dei negoziati. A Istanbul si aprono i primi colloqui diretti tra le delegazioni dei due Paesi dalla primavera del 2022, in un contesto segnato da un conflitto che continua a mietere vittime. L’incontro, previsto per le 9 italiane (le 10 ora locale), si svolgerà a porte chiuse e senza la partecipazione dei leader: né Vladimir Putin né Volodymyr Zelensky prenderanno parte ai lavori.

Sebbene le aspettative restino basse, si tratta di un segnale di riapertura del dialogo, osservato con attenzione dalla comunità internazionale.

Guerra Russia-Ucraina, colloqui a Istanbul: basse aspettative

Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha espresso scetticismo sull’esito dei colloqui di pace in corso in Turchia tra Russia e Ucraina, sottolineando che difficilmente si potranno registrare progressi significativi senza un confronto diretto tra il presidente americano Donald Trump e il leader del Cremlino Vladimir Putin.

Secondo quanto dichiarato da Rubio al termine di una riunione dei ministri degli Esteri della NATO nel sud della Turchia, solo un faccia a faccia tra Trump e Putin potrebbe sbloccare l’attuale situazione di stallo.

Intanto, anche il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che, a suo parere, il processo rimarrà bloccato fino a quando non avrà un confronto diretto con Vladimir Putin.

Guerra Russia-Ucraina, colloqui a Istanbul: delegazioni al tavolo, leader ancora assenti

Secondo quanto riferito da una fonte del Ministero degli Esteri turco, a Istanbul sono previsti oggi nuovi incontri trilaterali: uno tra rappresentanti di Turchia, Ucraina e Russia, e un altro tra Turchia, Stati Uniti e Ucraina. Non è ancora stato confermato, ha precisato la stessa fonte, se si terrà anche un incontro in formato quadrilaterale con la partecipazione congiunta di Washington e Mosca.

A rappresentare la Russia saranno il capo negoziatore Vladimir Medinsky, il vice ministro degli Esteri Mikhail Galuzin, il vice ministro della Difesa Aleksandr Fomin e l’ammiraglio Igor Kostyukov, alla guida dei servizi di intelligence militare (GRU). La delegazione ucraina sarà guidata dal ministro della Difesa Rustem Umerov. Prevista anche la partecipazione di una delegazione statunitense, a capo della quale vi sarà il Segretario di Stato Marco Rubio.

Da parte ucraina è stata espressa forte sfiducia sull’esito dell’incontro, definito una “messa in scena” e accusando Mosca di non avere reali intenzioni negoziali. Dura anche la replica russa, che ha liquidato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky come “una figura patetica”.