L’aria condizionata riesce a dividere le persone. Lo sa bene una coppia la cui storia è finita su Tiktok. I due fidanzati hanno fatto scoppiare una guerra per il condizionatore.

Guerra del condizionatore tra fidanzati: “Devo lasciare il mio fidanzato per la mia salute”

L’aria condizionata per molti è un’alleata per affrontare l’estate, mentre per altri è solo uno spreco di elettricità in grado di scatenare influenze fuori stagione. Il video di una coppia è diventato virale su TikTok perché ha raccontato la guerra scoppiata tra due fidanzati proprio a causa del condizionatore. L’utente Taylor Brumann ha spiegato che in estate è abituata ad aprire le finestre per far circolare l’aria, accettando l’eventualità di sudare. Il suo compagno è del parere opposto e ha l’abitudine di accendere sempre l’aria condizionata. “Il mio ragazzo mette l’aria condizionata al massimo e io mi ammalo continuamente. Quindi ora sono seduta a letto malata, ed è estate, fuori fa caldo, splende il sole e non posso uscire perché sto male per l’aria condizionata” ha dichiarato la donna, sottolineando che “a casa nostra non sembra estate, sembra l’Antartide“. La ragazza ha concluso il video dicendo che per il bene della sua salute dovrebbe lasciare il fidanzato.

Guerra del condizionatore tra fidanzati: i commenti degli utenti

Il video in questione ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni e migliaia di commenti. La guerra dell’aria condizionata è una situazione molto comune in moltissime case, ma anche in molti uffici e in altri luoghi di lavoro. “Non capisco perché in Europa abbiano questo problema con l’aria condizionata” si legge in un commento. “Anche in Spagna la usiamo, amico, ma non così forte, letteralmente al sud non si sopravvive senza” ha scritto un altro utente. “Beh, sono un americano che vive in Europa e sto malissimo qui con il caldo d’estate” ha aggiunto un altro. “OMG ti capisco! Sono italiano e odio così tanto l’aria condizionata…mi fa stare davvero male e sì, può farti star male” è stato un altro commento. Come si può notare, l’aria condizionata riesce a dividere proprio tutti.