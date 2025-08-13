Guerra a Gaza, colloquio Italia-Arabia Saudita: Meloni sollecita cessate il fuoco

Giorgia Meloni ha avuto un colloquio con il Principe Ereditario saudita sulla guerra a Gaza, ribadendo un cessate il fuoco immediato.

La guerra a Gaza continua a destare preoccupazione internazionale. In questo contesto, il premier italiano Giorgia Meloni ha avviato un colloquio diretto con il governo dell’Arabia Saudita, sollecitando un cessate il fuoco immediato. L’iniziativa punta a favorire una riduzione delle tensioni e a promuovere canali diplomatici per tutelare la popolazione civile, duramente colpita dagli scontri.

L’Italia si inserisce così nel quadro dei tentativi internazionali di mediazione, cercando di sostenere una soluzione pacifica e rapida del conflitto.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Principe Ereditario e Primo Ministro dell’Arabia Saudita, Mohamed bin Salman Al Saud. Secondo quanto riferito da Palazzo Chigi, la conversazione ha permesso di aggiornarsi sugli ultimi sviluppi del conflitto a Gaza e di confrontarsi sui principali temi della cooperazione bilaterale.

Durante il colloquio, entrambi i leader hanno manifestato preoccupazione per le recenti decisioni israeliane, considerate in grado di intensificare ulteriormente le ostilità, sottolineando l’urgenza di giungere rapidamente a un cessate il fuoco per alleviare la grave emergenza umanitaria e avviare la ricostruzione della Striscia, evidenziando l’importante ruolo delle nazioni arabe in questo processo.

Italia-Arabia Saudita: cooperazione bilaterale e prospettive politiche

I due leader hanno concordato che solo un percorso politico mirato a una soluzione a due Stati potrà garantire una pace duratura. Meloni ha ribadito, come già comunicato al Presidente Abbas, la necessità che Hamas rilasci immediatamente e senza condizioni gli ostaggi e rinunci a qualsiasi ruolo futuro nella Striscia di Gaza.

La conversazione ha inoltre rappresentato un’occasione per confermare la volontà comune di rafforzare la collaborazione bilaterale in tutti i settori di interesse condiviso, a partire dall’attuazione completa del partenariato strategico tra Roma e Riad, lanciato durante la visita della Presidente del Consiglio ad Al-Ula lo scorso gennaio.