Guerra in Medio Oriente e inflazione: la BCE mette in guardia i leader europei

Il 19 marzo 2026 la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha portato al summit dei leader europei un monito chiaro: il conflitto in Medio Oriente ha innalzato l’incertezza e modificato i principali scenari economici. Secondo quanto riferito, la guerra ha generato rischi orientati al rialzo per la inflazione e rischi al ribasso per la crescita economica soprattutto nel breve periodo. In particolare, l’incremento dei prezzi dell’energia è citato come il canale principale che potrebbe portare l’inflazione oltre la soglia del 2% nel prossimo orizzonte temporale.

Previsioni aggiornate e orientamento dei tassi

Gli esperti della BCE hanno rivisto al rialzo le stime di inflazione per i prossimi anni: per il 2026 la previsione sale al 2,6% (da 1,9%), per il 2027 è fissata a 2,0% (da 1,8%) e per il 2028 a 2,1% (da 2,0%). Questi numeri indicano che, almeno per l’anno in corso, lo shock energetico associato al conflitto pesa per oltre mezzo punto sull’inflazione rispetto alle stime di dicembre. Sul fronte dei tassi, il Consiglio direttivo ha deciso di mantenere i livelli attuali: tasso sui depositi al 2%, tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,15% e tasso marginale al 2,40%. La pausa nella normalizzazione della politica iniziata a luglio resta in vigore, ma nuove decisioni verranno valutate a partire da aprile.

Fattori che possono spostare gli scenari

La direzione che prenderanno inflazione e crescita dipenderà dall’intensità e dalla durata del conflitto e dagli effetti indiretti correlati. Un shock energetico prolungato potrebbe tradursi in un aumento più ampio e duraturo dei prezzi dell’energia, con impatti persistenti sui costi al consumo. Viceversa, se le ripercussioni si rivelassero limitate nel tempo o i secondi effetti fossero attenuati, l’inflazione potrebbe tornare su traiettorie più contenute. Inoltre, tensioni commerciali, possibili dazi e una frammentazione delle catene di approvvigionamento potrebbero ridurre l’offerta di materie prime critiche e irrigidire i vincoli di capacità nella zona euro.

Politica monetaria, fiscalità e raccomandazioni

Alla luce dello scenario, la BCE esclude un allentamento della politica monetaria nel brevissimo termine: non ci sono le condizioni per abbassare i tassi. Lagarde ha rimarcato la necessità di combinare la solidità delle finanze pubbliche con interventi mirati per attenuare gli effetti del caro energia. In questo senso, qualsiasi risposta fiscale dovrebbe essere temporanea, mirata e calibrata, per non compromettere la sostenibilità dei conti pubblici. L’indicazione è particolarmente rilevante per Paesi con livelli di debito elevati, come l’Italia, dove sono già state adottate misure come la riduzione delle accise sui carburanti per contenere i rincari.

Transizione energetica e ruolo degli investimenti

Per la presidente della BCE l’attuale crisi sottolinea anche l’urgenza di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili attraverso una spinta sostenuta verso le energie rinnovabili. In questa prospettiva, il completamento dell’unione risparmio-investimenti è visto come cruciale per finanziare innovazione, transizione verde e digitalizzazione. Sostenere investimenti pubblici e privati mirati può contribuire a rafforzare la resilienza dell’economia dell’area euro e a ridurre la vulnerabilità agli shock esterni legati ai mercati energetici.

Impatto su famiglie, imprese e mercati

L’aumento dei costi energetici ha effetti diretti sui bilanci delle famiglie e sui costi operativi delle imprese, quindi può frenare la domanda e la crescita. Mercati finanziari più volatili e avversi al rischio potrebbero a loro volta comprimere gli investimenti e indebolire le prospettive di recupero. Per le imprese questo significa dover gestire pressioni sui margini e possibili strozzature nelle forniture, mentre per i consumatori si traduce in bollette e carburante più cari. Le autorità monetarie e fiscali dovranno monitorare attentamente questi indicatori per calibrare risposte efficaci senza compromettere la stabilità a medio termine.

Conclusioni e prossimi passi

Il messaggio di Christine Lagarde al summit del 19 marzo 2026 è chiaro: l’incertezza è aumentata e i rischi sull’inflazione sono orientati al rialzo, ma molto dipenderà dall’evoluzione del conflitto e dagli effetti indiretti sull’economia. Nei prossimi mesi il Consiglio direttivo seguirà i flussi di dati per valutare se intervenire sui tassi. Nel frattempo, la combinazione di politiche monetarie attente, misure fiscali temporanee e investimenti mirati nella transizione energetica viene indicata come la via più prudente per contenere l’impatto dello shock e rafforzare la resilienza dell’area euro.