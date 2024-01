Nelle scorse ore, Hamas ha pubblicato un video in cui vengono mostrati tre degli ostaggi israeliani catturati lo scorso 7 ottobre che ancora sono tra le grinfie dei terroristi.

Hamas pubblica video con 3 ostaggi vivi: chi sono i cittadini israeliani rapiti

“I tre ostaggi mostrati nel video pubblicato da Hamas si chiamano Noa Argamani, Yossi Sharabi e Itay Svirsky“ – spiega il quotidiano ‘Haaretz’ parlando delle immagini fatte circolare ieri dai terroristi di Hamas a 100 giorni esatti dall’attacco del 7 ottobre. “Noa 26 anni, è stata rapita da una festa a Re’im ed è stata ripresa nei video mentre veniva trasportata su una moto verso la Striscia di Gaza. Itay Svirski, 38 anni, di Tel Aviv, è stato sequestrato mentre era in visita alla sua famiglia nel Kibbutz Be’eri. I suoi genitori, Orit e Rafi Svirski, sono stati assassinati. Yossi Sharabi, 53 anni, di Be’eri, è stato invece rapito da casa sua“ – spiega ancora la fonte israeliana.

Hamas pubblica video con 3 ostaggi vivi: cresce la rabbia in Israele

La mossa di Hamas non ha fatto altro che aumentare la pressione in Israele nei confronti del governo di Benjamin Netanyahu. Le famiglie degli ostaggi stanno psingendo da giorni perché vengano prese in considerazione nuove modalità per arrivare alla liberazione delle 136 persone che ancora sono tra le mani dei terroristi, nascoste da qualche parte nella Striscia di Gaza.