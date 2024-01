Guerra in Medio Oriente, 25 studenti arrestati da Israele in Cisgiordania

Arrivati ormai oltre il centesimo giorno di guerra tra Israele e Hamas, le tensioni non possono più dirsi limitate alle zone della Striscia di Gaza. Gli scontri si sono moltiplicati anche in altre aree del Medio Oriente, come il Libano, ma non solo: in Cisgiordania è andato in scena un nuovo raid di Israele che ha fatto molto discutere.

25 studenti arrestati da Israele in Cisgiordania: la notizia

La notizia è stata lanciata solo qualche ora fa da ‘Al Jazeera‘. L’emittente araba ha raccontato che le forze israeliane avrebbero preso d’assalto il campus dell’Università nazionale An-Najah a Nablus, in Cisgiordania, arrestando 25 studenti. Secondo quanto si apprende, gli studenti dell’Università avevano organizzato un sit-in all’interno degli edifici del campus in protesta verso quanto sta succedendo soprattutto nella Striscia di Gaza.

25 studenti arrestati da Israele in Cisgiordania: la reazione

Ad un tratto, secondo quanto spiegato dal rettore dell’ateneo ai microfoni di ‘Al Jazeera’, all’interno del campus si sono interrotte tutte le comunicazioni. Da Israele è arrivato successivamente un solo messaggio agli studenti organizzati nel sit-in: “Arrendetevi subito“. Dopodichè le forze di Tel Aviv hanno fatto irruzione e arrestato alcuni membri del nutrito gruppo.