Nella notte tra ieri e oggi, la Russia ha sferrato un nuovo pericoloso attacco aereo alla capitale Kiev. Le sirene d’allarme risuonano in diverse regioni dell’Ucraina e l’aeronautica militare del Paese racconta su Telegram quanto è accaduto nella Capitale.

Guerra in Ucraina, la Russia attacca Kiev: il lancio dei missili

L’eronautica militare di Kiev ha denunciato qualche ora fa con un post su Telegram quanto accaduto nel corso della notte nella Capitale dell’Ucraina: la Russia è tornata a bussare alla porta con un nuovo violento raid aereo. Secondo quanto spiegato dall’esercito, il Cremlino avrebbe sganciato missili ipersonici Kinzhal che sono stati lanciati verso diverse regioni e città dell’Ucraina, compresa appunto Kiev. Fortunatamente, la contraerea ucraina ha svolto il suo dovere ed è riuscita a far fronte all’offensiva, neutralizzando i missili nemici.

Guerra in Ucraina, la Russia attacca Kiev: nessuna vittima

Per entrare maggiormente nello specifico, i media locali hanno spiegato che erano circa le 5 del mattino quando gli aerei da caccia MiG-31K hanno lanciato missili Kinzhal dalla regione russa di Nizhny Novgorod. In primo luogo, è stata colpita la città di Dnipro, nella regione di Dnipropetrovsk, e intorno alle 7 i missili sono arrivati a Kropyvnytskyi, nella regione di Kirovohrad. Al momento, non ci sono notizie su morti o feriti.