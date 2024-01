Il premier britannico Rishi Sunak e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy hanno firmato a Kiev un accordo di sicurezza tra i due paesi. Secondo quanto riportato dal Guardian Zelenskyi ha definito tale accordo come “senza precedenti”. Per il presidente ucraino l’accordo tra i due paesi resterà in vigore fino all’entrata di Kiev nella Nato.

Cosa prevede l’accordo di sicurezza

Zelenskyi e Sunak hanno firmato a Kiev un’intesa sulla sicurezza che non avrebbe precedenti. L’accordo prevede che in caso di attacco da parte della Russia, Londra fornirà a Kiev qualsiasi sostegno, anche le armi più moderne. Questo in caso di attacco nemico via terra, via mare, o via aerea. Secondo i media inglesi, l’accordo rimarrà in vigore fino all’adesione dell’Ucraina alla Nato.

Accordo di sicurezza, il parere di Sunak

Il premier britannico Sunak, in visita a Kiev, ha affermato che esitare sugli aiuti nei confronti di Kiev equivarrebbe a “incoraggiare” Vladimir Putin. Si ricorda come gli USA hanno deciso di non finanziare ulteriori armi all’Ucraina a causa di mancanza di fondi.

Accordo di sicurezza, nuovo pacchetto di aiuti

Downing Street ha precisato come per l’anno 2024/2025 Sunak annuncerà un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina da 2,9 miliardi di euro. Conti alla mano si tratta di un aumento pari a quasi 233 milioni di euro rispetto ai due anni precedenti da quando è iniziato il conflitto.