Guerra in Medio Oriente, Netanyahu contro l'Onu: "Attacca Israele, non Hamas"

Il presidente Benjamin Netanyahu chiarisce in un'intervista la posizione di Israele nella guerra in Medio Oriente, poi attacca l'Onu

“Il segretario generale dell’Onu ha criticato Israele invece di quei selvaggi di Hamas“ – ha dichiarato il presidente di Israele Benjamin Netanyahu nella sua ultima intervista rilasciata ai microfoni della ‘Cnn’.

Netanyahu contro l’Onu: l’intervista

“Vorrei che la comunità internazionale ci supportasse e attaccasse il male puro che rappresenta Hamas” – ribadisce ancora Netanyahu facendo riferimento alle ultime decisioni dell’Onu. Il riferimento, è chiarissimo, è rivolto alla bozza di risoluzione approvata, che era presentata dalla Giordania a nome degli Stati arabi. Poi la risposta a Guterres che aveva ribadito, anche recentemente, che Israele non stesse rispettando a Gaza la regola riguardante la protezione dei civili in guerra. “Dovrebbe attaccare quei selvaggi di Hamas, non noi” – ha spiegato il numero uno dello Stato ebraico.

Netanyahu contro l’Onu: le responsabilità

Il presidente ha anche spiegato che parlerà delle responsabilità di Israele nella guerra solo quando Hamas sarà distrutta: “La gente ha chiesto qualcosa a Franklin Roosevelt dopo Pearl Harbor? O a George W. Bush dopo l’11 settembre?” – tuona Netanyahu – “Ci sarà tempo per farmi domande difficili, ora dobbiamo tenere il Paese unito con un solo scopo. Ho creato un governo di unità nazionale, Il Paese è unito come mai prima d’ora. Risponderò a tutte le domande che verranno poste, compresa la responsabilità, dopo la guerra. Ora concentriamoci sulla vittoria. Questa è la mia responsabilità”.