Hamas contro Israele: “Morti tutti i pazienti in terapia intensiva all’ospedale Al-Shifa”

Sono tutti morti i pazienti che si trovavano nella terapia intensiva dell’ospedale Al-Shifa, l’ospedale più grande di Gaza City. A dare notizia della tragedia è stato il Ministero della Sanità di Hamas.

Intanto, data la situazione presso la struttura sanitaria, il personale medico e i pazienti di stanza nell’edificio hanno asserito di essere pronti ad avviare una evacuazione immediata, qualora ricevessero il via libera da parte di Israele. Lo ha detto il direttore dell’ospedale Mohammad Abu Salmiya, stando a quanto riferito dai media israeliani. Il direttore, durante un’intervista alla Radio Ashms di Nazareth, ha anche spiegato che la vita di pazienti e personale sanitario e in grave pericolo. Inoltre, ha confermato che, negli ultimi due giorni, si sono verificati sette decessi per la mancanza di ossigeno e di dialisi.

Il direttore dell’ospedale Al-Shifa: “Pronti a evacuare se Israele lo consente”

“Siamo un ospedale per disabili. Nessuno dei dipartimenti può fornire servizi, e senza ossigeno, dialisi e sale operatorie non possiamo aiutare affatto”, ha detto Abu Salmiya.

Il direttore ha, poi, chiesto che gli venissero fornite più ambulanze con attrezzature mediche essenziali per il trattamento dei neonati. “Siamo pronti per l’evacuazione, ma l’esercito israeliano non lo consente a causa degli intensi spari intorno all’ospedale e della sostanziale presenza di forze, compresi aerei, che impediscono un’evacuazione sistematica o addirittura la rimozione dei corpi”, ha concluso.

IDF consegna 300 litri gasolio all’ospedale Al-Shifa: “Hamas ostacola l’operazione”

Musica diversa dal fronte israeliano. Stando a quanto riferito da Tel Aviv, le forze dell’IDF hanno organizzato una consegna di gasolio per uso medico urgente destinata all’ospedale Al-Shifa di Gaza City.

Un’unità dell’IDF ha raggiunto la struttura sanitaria e, alle prime luci di domenica 12 novembre, avrebbe sganciato 300 litri di gasolio per scopi medici urgenti. L’unità portavoce dell’esercito israeliano, a conferma della consegna effettuata, ha rilasciato registrazioni audio in cui asserisce che un alto ufficiale dell’IDF ha coordinato la consegna con un funzionario che lavora presso Al-Shifa.

Come ulteriore prova dell’operazione, l’unità ha anche diffuso un video che mostra i soldati israeliani intenti a consegnare i contenitori di gasolio. In merito alla questione, tuttavia, il portavoce dell’esercito ha anche precisato di aver ricevuto testimonianze secondo le quali membri di Hamas avrebbero ostacolato l’arrivo a destinazione della fornitura di carburante e ha allegato una registrazione audio che dimostrerebbe che un funzionario dell’organizzazione avrebbe ostacolato la ricezione delle taniche.