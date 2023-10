Guerra in Medioriente, la strage all'ospedale di Gaza e la richiesta dell'Onu...

Guerra in Medioriente, la strage all'ospedale di Gaza e la richiesta dell'Onu...

L’invito arriva direttamente dal Segretario Generale dell’Onu Antonio Guterres dopo i terribili fatti di Gaza. La strage dell’ospedale in cui sono morte centinaia di persone ha creato indignazione in tutto il mondo mentre Israele e Hamas si accusano a vicenda.

Strage all’ospedale di Gaza: l’Onu chiede il ‘cessate il fuoco’

Il Segretario Generale dell’ONU, Antonio Guterres, è intervenuto all’apertura del terzo Forum della Belt and Road Initiative (BRI) a Pechino e ha parlato immediatamente delle ultime notizie che arrivavano dal Medioriente. Un attacco aereo israeliano ha bombardato un ospedale di Gaza, radendolo al suolo e causando danni incalcolabili oltre a diverse centinaia di morti. Guterres è stato molto chiaro nel richiedere un “Immediato cessate il fuoco per motivi umanitari“. “Il drammatico conflitto tra Isreale e Hamas sta avendo pesantissime conseguenze” – ha spiegato il segretario Onu – “Colpendo civili innocenti come dimostra l’attacco all’ospedale“. Guterres, poi prosegue nel suo intervento, chiarendo ancora una volta la sua posizione: “Condanno l’attacco. Il mio cuore è con le famiglie delle vittime. Gli ospedali e il personale medico sono protetti dal diritto internazionale.”

Strage all’ospedale di Gaza: parola ai Paesi arabi dell’Onu

Allo stesso modo, 22 Paesi arabi facenti parte delle Nazioni Unite chiedono il cessate il fuoco a Gaza. L’ambasciatore palestinese all’Onu Riyad Mansour ha dichiarato: “I membri del Gruppo arabo sono indignati da questo massacro.” “A questo punto” – prosegue sempre Mansour – “L’obiettivo più importante è il cessate il fuoco perché salvare vite umane è la cosa più importante.”