Guerra in Ucraina: 20 mila soldati stranieri si sono arruolati con Kiev

Sono circa 20 mila i combattenti stranieri che hanno deciso di arruolarsi in Ucraina per contrastare l’avanzata delle truppe inviate da Mosca.

I “foreign fighter” che hanno risposto all’appello del presidente Zelensky provengono da almeno 52 Paesi differenti e stanno dando vita a una guerra mondiale con connotati differenti in quanto non vede gli Stati stranieri direttamente e ufficialmente coinvolti nel conflitto russo-ucraino. I cittadini, intanto, stanno dando vita a quella che non può essere descritta come una semplice milizia ma come un’unità di combattimento a disposizione delle forze armate ufficiali di Kiev.

I militari stranieri che si sono recati in Ucraina hanno età comprese tra i 25 e gli 80 anni: l’unico requisito richiesto per arruolarsi consiste nell’avere un’esperienza pregressa maturata sul campo di battaglia. Questi combattenti provengono da ogni parte del mondo: Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito, Paesi Baltici, Stati Uniti, Canada, Italia o, ancora, Corea del Sud.

Il 3% sono donne come l’ex pilota veneziana di 23 anni, Giulia Schiff, espulsa dall’aeronautica militare per aver denunciato di essere stata vittima di nonnismo e mobbing quando studiava all’Accademia di Pozzuoli.

L’armata di Zelensky, tuttavia, deve fronteggiare l’esercito russo. Mosca, al pari di Kiev, può contare su una legione straniera che presenta numeri affini a quella ucraina. Il Ministero della Difesa di Mosca, infatti, ha riferito che sono almeno 16 mila i militari che si sono arruolati con l’esercito russo. Al contrario dei foreign fighters giunti in Ucraina, però, secondo gli analisti, i militari annoverati tra le file dell’esercito inviato dal Cremlino sarebbero mercenari di provenienza mediorientale – soprattutto siriani – specializzati in guerriglia urbana.

Pericolo seconda Chernobyl, i timori di Kiev e del mondo

Intanto, a quasi un mese dall’inizio della guerra in Ucraina, continuano a essere sempre forti i timori che nel Paese possa verificarsi una seconda Chernobyl. In particolare, si teme che la Russia possa colpire intenzionalmente o accidentalmente uno dei 15 reattori nucleari esistenti nello Stato.

In merito a una simile ipotesi, già lo scorso 28 febbraio, l’European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) aveva convocato una riunione straordinaria volta a garantire al personale operativo e all’autorità di regolamentazione Snriu di continuare a compiere il loro lavoro in sicurezza “senza indebite pressioni”. A questo proposito, la Snriu (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine) aveva segnalato subito un aumento dei livelli di radioattività in zona, “probabilmente da attribuire ad attività militari nell’area”.

In merito a simili preoccupazioni, che si sono intensificate dopo l’attacco alla centrale di Zaporizhzhya si è espressa recentemente anche l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS). Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, infatti, ha dichiarato: “Siamo preoccupati per l’integrità e la sicurezza operativa degli impianti nucleari e chimici che potrebbero trovarsi coinvolti negli attacchi all’Ucraina. L’Organizzazione mondiale della sanità sta lavorando con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e continuiamo a chiedere a tutte le parti coinvolte nel conflitto di ridurre al minimo il rischio di un incidente nucleare o chimico, che potrebbe avere conseguenze catastrofiche per la salute umana”.

Guerra in Ucraina, Pentagono: “Morale dei soldati russi basso e problemi di logistica”

Sull’andamento della guerra in Ucraina, nel pomeriggio di mercoledì 23 marzo, è intervenuto il portavoce del Pentagono, John Kirby. Secondo il portavoce del Pentagono, le truppe russe incaricate dell’occupazione del Paese guidato da Volodymyr Zelensky starebbero affrontando problemi logistici e di approvvigionamento legati all’esito che sta caratterizzando l’operazione militare speciale ordinata dal Cremlino. Pare, inoltre, che il morale dei militari sia particolarmente basso.

A questo proposito, nel corso di un briefing con la stampa, il portavoce Kirby ha affermato: “Continuiamo a vedere indicazioni di un crollo in alcune unità e indicazioni che i russi non hanno pianificato in maniera appropriata la logistica e gli approvvigionamenti”.