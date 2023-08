Guerra in Ucraina, donna di 59 anni uccisa dalle bombe a Kherson

Guerra in Ucraina, donna di 59 anni uccisa dalle bombe a Kherson

I bombardamenti russi su Kherson sono proseguiti anche questa notte: una donna di 59 anni è l'ennesima vittima della guerra in Ucraina

La guerra in Ucraina è iniziata ufficialmente lo scorso 24 febbraio e più di 500 giorni dopo non ha ancora smesso di mietere vittime. Questa volta è toccato ad una donna di 59 anni, uccisa nel bombardamento russo alla città di Kherson.

Ucraina, la guerra prosegue a Kherson: morta una donna di 59 anni

“Una notte dura per Kherson. L’esercito russo ha continuato a coprire di fuoco le case dei residenti di Kherson nella parte centrale della città” – ha avvisato usando Telegram il capo del distretto militare regionale Alexander Prokudin. Secondo quanto spiegato dalla polizia ucraina, i militari russi avrebbero colpito un edificio residenziale intorno all’una, per poi riprendere il bombardamento mezz’ora più tardi e poi ancora alle tre di notte. Il capo dell’ufficio presidenziale Andry Yermak ha postato online una foto che mostra i risultati del disastro.

L’uccisone della 59enne: cosa è successo a Kherson

Secondo quanto si apprende, la donna sarebbe morta per un colpo d’artiglieria che ha colpito la sua casa, situata nella città dell’Ucraina meridionale. Ci sono anche degli altri feriti, tra i quali troviamo alcuni soccorritori che erano intervenuti in zona per spegnere le fiamme divampate dopo l’attacco.