Guerra in Ucraina, il Regno Unito ha una linea telefonica diretta con la Russia

Il Regno Unito ha una linea telefonica diretta con la Russia. A rivelarlo in un’intervista alla Bbc è stato l’ammiraglio Sir Tony Radakin, capo di Stato maggiore della Difesa. Che ha spiegato il motivo del suo utilizzo.

Una linea telefonica diretta con il Capo di Stato Maggiore della Difesa Russa che esisteva prima che il conflitto con l’Ucraina al quale siamo assistendo attoniti in questi giorni. A rivelarlo è Tony Radakin, capo di Stato maggiore della Difesa: “Abbiamo una linea diretta con Mosca che viene testata ogni giorno ” ha raccontato alla BBC.

Una linea telefonica che potrebbe contribuire a una soluzione

Una linea telefonica che ovviamente si trova presso il Ministero della Difesa del Regno Unito e potrebbe essere utilizzata come canale per la ricerca di una soluzione pacifica alla guerra che preoccupa il Regno Unito come il resto del mondo.

La conversazione con il Generale Gerasimov a dicembre

Una linea che, racconta Radakin, era stata già utilizzata a dicembre quando in una conversazione con il Generale Gerasimov aveva espresso tutti i dubbi su una invasione della Russia in Ucraina. “Un errore catastrofico” che però non è stato evitato.