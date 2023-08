La guerra in Ucraina prosegue senza sosta e anche nella notte tra il 29 e 30 agosto sono stati sferrati nuovi attacchi con i droni. Mosca ha sferrato un pericoloso attacco missilistico su Kiev: “Il più potente da questa primavera“. Due persone sono morte nelle esplosioni, ed un’altra è rimasta ferita.

Guerra in Ucraina, attacco missilistico su Kiev: due morti e un ferito

Il primo a dare notizia di quello che stava succedendo a Kiev nella notte è stato il sindaco Vitali Klitschko che, nella notte, aveva già lanciato l’allarme raccontando di come la capitale ucraina fosse finita nuovamente sotto attacco missilistico da parte di Mosca. Poco dopo arrivano novità, questa volta pubblicate su Telegram dal capo dell’amministrazione militare della città, Sergej Popko: “Nel quartiere Darnytskyi di Kiev, i detriti sono caduti sul tetto di un esercizio commerciale. I servizi di emergenza sono intervenuti sul posto.” Nelle esplosioni, è stata accertata la morte di due persone, mentre un terzo uomo risulta essere ferito.

L’intensità dell’attacco russo: cosa sta succedendo

Le autorità miltari della capitale ucraina sono state molto chiare in merito a quanto è successo nella notte: “Kiev non subiva un attacco così potente dalla primavera.” I militari, però, hanno anche fatto sapere che la difesa anti aerea ucraina è intervenuta come ci si aspettava: “In totale, più di 20 obiettivi nemici sono stati distrutti dalle forze di difesa aerea”.