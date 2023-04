Guerra in Ucraina, oggi a Roma la conferenza sulla ricostruzione

L’Italia sarà protagonista della ricostruzione dell’Ucraina. Il Paese dell’Est Europa è ancora coinvolto, dopo più di 400 giorni di combattimento, nel duro conflitto contro l’invasore russo.

Ucraina, oggi a Roma c’è la conferenza sulla ricostruzione

Nella giornata di oggi, mercoledì 26 Aprile, si tiene a Roma la conferenza sulla ricostruzione. Un migliaio di partecipanti circa per 600 aziende italiane e 150 ucraine arriveranno oggi al Palazzo dei Congressi per l’attesa firma degli accordi nei settori del trasporto ferroviario, dell’ambiente e dell’energia. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che si è occupato dell’avvio della conferenza ha assicurato: “L’Italia vuole essere protagonista con le sue imprese. Sarà un modo per dimostrare solidarietà, non solo dal punto di vista militare, ma anche solidarietà da parte del nostro Paese nei confronti di un popolo in guerra, che sta difendendo la propria libertà.”

Quanto vale la ricostruzione e l’intervento di Zelensky

Se l’apertura della conferenza è stata affidata a Tajani e la sua chiusura sarà opera di Giorgia Meloni, l’intervento più atteso della giornata è probabilmente quello di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino lancerà un messaggio in diretta video. Il triplice obiettivo di tutti è chiaro, ma ambizioso: ripristinare le infrastrutture critiche, riabilitare le zone liberate, modernizzare le aree non coinvolte nel conflitto. Secondo le stime che sono state fatte, la ricostruzione avrà un valore di 411 miliardi e, ovviamente, non potrà essere coperta tutta da fondi pubblici. Per questo motivo, il governo crede che sia molto importante coinvolgere anche i soggetti privati in questa avventura.