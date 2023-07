Colpita simultaneamente in diverse zone, la città della Crimea non viene risparmiata da spari e bombardamenti: il quadro aggiornato della situazione bellica

Sebastopoli (Crimea). Le esplosioni e le sparatorie non risparmiano a lungo la città della penisola annessa unilateralmente dalla Russia nel 2014, colpendola simultaneamente in diverse zone. Citando il canale Telegram Chp/Sevastopol, Rbc-Ucraina informa di un incendio scoppiato nella mattinata di mercoledì 12 luglio.

Intanto Zelensky si accorda con Scholz

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dà su Telegram la notizia di un accordo col cancelliere tedesco Olaf Scholz per un’ulteriore fornitura di missili antimissile Patriot con relativi lanciatori: «C’è un accordo per ulteriori lanciatori e missili Patriot dalla Germania. Questo è molto importante per proteggere la vita in Ucraina dal terrore russo. Sono grato per la disponibilità della Germania a sostenere a lungo termine l’Ucraina e la nostra difesa della libertà» scrive il presidente ucraino.

La voce di Kiev

Mentre le forze armate ucraine rivendicano i progressi vicino a Bakhmut nei combattimenti nella regione di Donetsk, Kiev scrive così nel bollettino dello stato maggiore: «Le forze di difesa dell’Ucraina continuano a condurre operazioni offensive nelle direzioni Bakhmut, Melitopol e Berdiansk. […] Nella direzione di Bakhmut, le nostre truppe continuano le azioni offensive a nord e a sud della città di Bakhmut. Nelle direzioni di Bila Hora-Andriivka e Bila Gora-Kurdyumivka abbiamo avuto successi».