Udite alcune esplosioni nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhya. Non è ancora chiaro se siano aumentati i livelli di radiazioni nell'area.

Gli orrori della guerra non si placano: tragedie, devastazioni, distruzioni, morti e feriti sono lo scenario più devastante del conflitto in Ucraina. Nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhya sarebbero state udite alcune esplosioni, ma non è ancora chiaro se nell’area siano aumentati i livelli di radiazioni.

Esplosione nell’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia

Sebbene non siano ancora arrivate notizie certe, pare siano state udite alcune esplosioni nell’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. La Energoatom, società di energia nucleare ucraina, ha fatto sapere con un messaggio diffuso su Telegram che non è ancora chiaro se livelli di radiazioni nell’area hanno subito un incremento.

Dal 4 marzo la centrale è controllata dall’esercito russo.

L’impianto si trova a circa 550 km a sud-est di Kiev, sulle rive del fiume Dnepr, ed è produttrice del 20% di tutta l’elettricità in Ucraina.