Guerra in Ucraina, Zelensky sicuro: "Mosca deve perdere una volta per tutte e...

Guerra in Ucraina, Zelensky sicuro: "Mosca deve perdere una volta per tutte e...

La guerra in Ucraina può finire in un solo modo secondo il presidente Zelensky: Mosca è condannata alla sconfitta

la guerra in Ucraina prosegue ormai da circa un anno e mezzo e i bombardamenti sono ancora all’ordine del giorno con le ricadute più gravi che riguardano soprattutto la popolazione civile. Il presidente di Kiev Volodymyr Zelensky nelle scorse ore ha tenuto un discorso al parlamento canadese di Ottawa dove ha parlato proprio di questo conflitto, lanciando una nuova sfida a Mosca.

Guerra in Ucraina, il discorso di Zelensky a Ottawa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è andato in visita al parlamento di Ottawa, dove è stato accolto con grande favore da tutti, ma soprattutto dal premier canadese Justin Trudeau. Il politico ha assicurato l’impegno del Canada anche per il prossimo futuro nel sostegno all’Ucraina. Per tre anni, infatti, i canadesi forniranno altri 482 milioni di dollari di aiuti militari a Kiev. “Oggi stiamo assumendo un impegno a lungo termine per fornire un sostegno prevedibile all’Ucraina” – ha affermato Trudeau – “Comprenderà 650 milioni di dollari canadesi in tre anni per 50 veicoli blindati, compresi veicoli di evacuazione medica, che saranno costruiti da lavoratori canadesi.”

Guerra in Ucraina, Zelensky è sicuro: Mosca perderà

Volodymyr Zelensky, dalla sua, ha tenuto un discorso davanti al parlamento canadese dove è ritornato inevitabilmente sui temi della guerra: “Mosca, ora come sempre, è obbligata a controllare l’Ucraina e fa uso di tutti i mezzi disponibili per farlo, compreso il genocidio.” Zelensky non perde l’occasione per ringraziare il Paese che lo stava ospitando: “Una delle qualità più sorprendenti del vostro paese è che la giustizia non è una parola vuota per il Canada“ – e poi afferma sicuro – “Mosca deve perdere una volta per tutte. E perderà“.