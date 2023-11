Guerra in Ucraina, Zelensky teme attacchi russi alle infrastrutture

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky teme nuovi attacchi russi alle infrastrutture durante l’inverno. “Tutta la nostra attenzione dovrebbe concentrarsi sulla difesa” ha dichiarato.

Guerra in Ucraina, Zelensky teme attacchi alle infrastrutture quest’inverno

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha di nuovo avvertito della possibilità che la Russia possa aumentare i suoi attacchi alle infrastrutture ucraine con l’arrivo dell’inverno e l’abbassamento delle temperature. “Dobbiamo essere preparati alla possibilità che il nemico possa aumentare il numero di attacchi di droni o missili sulle nostre infrastrutture” ha dichiarato il presidente ucraino durante il suo ultimo discorso alla nazione. “La Russia si sta preparando per l’inverno” ha sottolineato Zelensky, specificando che l’attenzione dell’Ucraina dovrebbe essere concentrata sulla difesa e su ciò che il governo può fare per rendere più facile alle persone superare l’inverno.

Guerra in Ucraina: le armi e gli attacchi russi

Il presidente ucraino ha chiesto di “concentrarsi sull’aumento delle capacità delle armi in dotazione all’esercito e ha ringraziato i partner che hanno inviato sistemi di difesa aerea per proteggere il suo popolo dagli attacchi aerei dei russi“, sottolineando che “lo scudo aereo ucraino è già più forte di quanto non fosse l’anno scorso ma non protegge ancora completamente l’intero territorio“. La Russia ha già preso di mira decine di infrastrutture del sistema energetico durante l’autunno, ma per il momento non ha lanciato nessun bombardamento come ha fatto lo scorso inverno.