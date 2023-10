Guerra in Ucraina, la richiesta di Zelensky all'Ue: "Più sanzioni alla Russia"

Guerra in Ucraina, la richiesta di Zelensky all'Ue: "Più sanzioni alla Russia"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a parlare alla popolazione nel suo consueto discorso serale. In poche frasi Zelensky ha fatto capire quali siano gli attuali obiettivi diplomatici del suo Paese. La prima idea di Zelensky è ‘fare pressione’ sull’Unione europea per intensificare ulteriormente le sanzioni contro Vladimir Putin e la Russia.

Zelensky all’Ue: le richieste sulle sanzioni alla Russia

“Domani ho in programma la riunione del Consiglio europeo, a livello dei leader dell’Ue. Tra gli altri argomenti, discuterò specificamente di questo: le sanzioni contro la Russia devono essere ampliate e rafforzate” – con queste parole, Volodymyr Zelensky si è rivolto ieri sera al suo popolo, durante il consueto discorso serale che è diventato ormai un’abitudine dall’inizio della guerra contro la Russia – “Ogni attacco russo, soprattutto quelli contro gli impianti nucleari e altre strutture critiche, dimostra che la pressione sullo stato terrorista è insufficiente“.

Ucraina, la priorità di Zelensky

Zelensky ha ricordato anche che al momento la vera priorità dell’Ucraina resta quella di aderire lei stessa all’Unione europea, un processo per il quale, secondo il leader di Kiev, il suo Paese si sta impegnando molto: “Abbiamo attuato le sette raccomandazioni della Commissione il prima possibile per aprire i colloqui quest’anno. Abbiamo fatto molto di più di quanto ci si possa aspettare da un Paese in guerra“.