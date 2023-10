Evacuati in Ucraina centinaia di bambini dalle regioni di Kherson e Donetsk, nel sud-est del paese, a causa degli attacchi russi sempre più frequenti.

Ucraina, più di 800 bambini evacuati

Più di 800 minori sono stati evacuati dalle proprie città per via degli attacchi russi che continuano a interessare le regioni di Donetsk e Kherson. Per questioni di sicurezza, è stata imposta l’evacuazione: secondo gli esperti, restare in quelle aree è troppo pericoloso.

“La decisione dell’Amministrazione statale regionale di Kherson sulla questione dell’evacuazione obbligatoria della popolazione sotto legge marziale è stata sostenuta all’unanimità”. È quanto riferisce su Telegram il ministero della Reintegrazione, che continua: “A causa della difficile situazione della sicurezza nella regione di Kherson, è stata approvata l’evacuazione forzata di 802 bambini da 23 insediamenti” .

Continuano gli attacchi russi a Kherson

L’evacuazione sarà effettuata dai distretti di Beryslav, Kakhovka e Kherson, le zone più colpite. I russi attaccano le città attraverso carri armati, aerei e droni, e continuano a causare molte vittime. Nonostante questo, molte famiglie sono restie a lasciare le loro abitazioni senza un posto sicuro in cui andare.

Secondo quanto riferito dal governatore della regione di Kherson, Oleksandr Prokudin, si contano due vittime, tra cui un bambino. Continuano i lavori dei soccorritori per cercare le decine di persone disperse sotto le macerie.