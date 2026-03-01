Nella giornata del 1° marzo 2026, l’Iran ha lanciato una massiccia ondata di missili balistici verso il territorio israeliano, segnando un’escalation significativa nello scontro in corso tra i due Paesi. Secondo i servizi di emergenza israeliani, l’attacco ha centrato un palazzo residenziale a Beit Shemesh, provocando numerose vittime e decine di feriti tra la popolazione civile. I soccorritori hanno trovato corpi tra le macerie e proseguono le ricerche di possibili dispersi.

Le autorità sanitarie di Israele hanno riferito che almeno otto persone sono state uccise e molte altre sono rimaste ferite nello stesso centro urbano, nel corso di questa ondata di attacchi missilistici. Tra i feriti molti versano in gravi condizioni.

Guerra, raid dell’Iran: missile contro Israele

I missili lanciati dall’Iran hanno raggiunto diverse aree del centro di Israele, inclusa la regione di Tel Aviv, dove fonti mediche locali hanno confermato almeno una vittima e più di 20 feriti in seguito all’impatto di una delle ogive.

Il sistema di allerta antimissile ha attivato le sirene in gran parte del Paese e le squadre di emergenza hanno dovuto operare continuamente per soccorrere civili e gestire i danni strutturali causati dalle esplosioni.

In aggiunta agli scontri diretti con Israele, l’Iran ha lanciato missili e droni anche verso basi militari statunitensi e territori nel Golfo, incluso il Bahrein, il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti, contribuendo alla regionalizzazione del conflitto.

Attacco missilistico contro Israele: morti e feriti

L’attacco iraniano arriva come ritorsione a una vasta operazione militare condotta da Stati Uniti e Israele contro l’Iran nei giorni precedenti. Le forze armate di Washington e Tel Aviv avevano lanciato bombardamenti e strike mirati su obiettivi militari e politici iraniani, provocando la morte di numerosi dirigenti di vertice del Paese asiatico.

Tra gli effetti più clamorosi di quell’operazione congiunta c’è la conferma da parte dei media statali iraniani della morte della Guida suprema, l’Ayatollah Ali Khamenei, ucciso durante uno degli attacchi a Teheran. Questa notizia ha innescato una forte reazione da parte di Teheran, che ha dichiarato l’inizio di una controffensiva “feroce” contro Israele e le forze occidentali in Medio Oriente.

Conseguenze immediate degli attacchi Iran missile contro Israele

L’escalation militare ha generato impatti devastanti per civili e infrastrutture. Nel solo Israele, le sirene di allarme sono risuonate in numerose città, costringendo la popolazione a cercare rifugi e protezione. I servizi di emergenza continuano a gestire un crescente numero di feriti e a verificare eventuali nuove vittime nei quartieri colpiti.

Parallelamente, i Paesi del Golfo hanno registrato esplosioni e allarmi nei cieli come effetto secondario delle offensive missilistiche iraniane. Anche in queste aree si contano feriti e vittime, anche se le autorità locali stanno ancora verificando il bilancio complessivo.

Reazioni internazionali e prospettive della guerra

La comunità internazionale ha espresso crescente preoccupazione per il rapido deteriorarsi della situazione nel Medio Oriente. Le principali capitali mondiali hanno chiesto moderazione e cessate il fuoco, mentre organismi come l’ONU hanno avviato consultazioni urgenti per evitare una ulteriore espansione del conflitto.

Allo stesso tempo, la violenza ha sollevato timori per potenziali ripercussioni economiche, soprattutto per il transito di navi e petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz, arteria strategica per le esportazioni energetiche globali.