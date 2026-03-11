Guerra in Iran e crisi in Medio Oriente: gli orari delle comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento

Guerra in Iran e Giorgia Meloni: la premier riferisce oggi in Parlamento sulla crisi in Medio Oriente, prima al Senato e poi alla Camera.

La crisi in Medio Oriente, scatenata dall’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, porta l’Italia a un momento di riflessione e intervento politico. Oggi la premier Giorgia Meloni riferirà al Parlamento sugli sviluppi della guerra, delineando la posizione italiana tra diplomazia, sicurezza internazionale e possibili ricadute economiche, con particolare attenzione alla stabilità dello Stretto di Hormuz e alla tutela dei cittadini e degli interessi nazionali.

Guerra Iran, coordinamento internazionale e strategie italiane

Sul piano internazionale, l’Italia ha intensificato il dialogo con partner regionali ed europei. Nelle ultime ore la premier ha avuto colloqui con il presidente degli Emirati Arabi Uniti e con i leader europei Keir Starmer e Friedrich Merz, concentrandosi sul coordinamento per garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz, nodo cruciale per il traffico energetico.

Da fonti diplomatiche italiane emerge però un approccio prudente: si tratta di “un confronto politico e di coordinamento“, senza decisioni operative immediate.

All’interno del Paese, l’esecutivo monitora attentamente gli aspetti militari e informativi, con incontri tra il ministro della Difesa Guido Crosetto, il sottosegretario Alfredo Mantovano e vertici delle Forze armate e dei servizi di intelligence.

La bozza di risoluzione di maggioranza impegna il governo a “sostenere, attraverso iniziative coordinate nell’ambito dell’Unione europea e in cooperazione tra gli Stati membri, i partner della regione del Golfo colpiti dagli inaccettabili attacchi portati dal regime iraniano” e a favorire il rientro dei connazionali. Si conferma il sostegno all’Ucraina e la pressione sulla Russia per promuovere negoziati di pace, così come l’impegno per il cessate il fuoco a Gaza e il supporto all’Autorità Palestinese. Il testo prevede inoltre interventi per ridurre i prezzi dell’energia, rafforzare la sicurezza marittima e proteggere il mercato unico europeo, prevedendo anche una sospensione temporanea dell’ETS per la generazione termoelettrica.

La giornata parlamentare di oggi servirà dunque a tracciare la strategia italiana in Medio Oriente, ma anche a preparare le posizioni per il prossimo vertice europeo, con particolare attenzione a diplomazia, sicurezza e impatto economico della crisi.

Guerra in Iran e crisi in Medio Oriente: gli orari delle comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento

Dopo giorni di pressioni da parte dell’opposizione, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si prepara oggi a informare il Parlamento sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente, seguita all’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. L’intervento avverrà in due momenti: alle 9:30 al Senato e intorno alle 16 alla Camera, secondo il calendario deciso dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Alle comunicazioni sulla guerra in corso si uniranno quelle relative al prossimo Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, con l’obiettivo di fornire un quadro completo agli esponenti parlamentari.

Le opposizioni hanno criticato l’esecutivo per un ritardo giudicato significativo: secondo Pd, M5S e Avs, Meloni avrebbe affidato le proprie riflessioni a interviste e social media, senza chiarire la linea del governo sul conflitto. La premier ha replicato sottolineando che “l’Italia non è parte del conflitto” e “non intende farne parte“, ma ha ammonito che il Paese potrebbe subire effetti indiretti, sia interni sia economici.