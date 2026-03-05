Il recente dibattito al Senato statunitense ha acceso i riflettori sul delicato equilibrio tra potere esecutivo e legislativo nella conduzione della guerra contro l’Iran. La discussione sulla risoluzione volta a limitare l’autonomia del presidente Donald Trump evidenzia quanto il controllo del Congresso sulle decisioni di guerra resti un nodo cruciale della politica estera americana, tra timori di escalation sul terreno e divisioni tra partiti.

Guerra Iran, il Senato Usa boccia la risoluzione che avrebbe limitato i poteri di Trump

Il Senato degli Stati Uniti ha respinto la proposta che avrebbe limitato la libertà d’azione militare del presidente Donald Trump nei confronti dell’Iran, un voto che di fatto rafforza la linea della Casa Bianca nella crisi mediorientale. L’iniziativa, promossa dal senatore democratico Tim Kaine e sostenuta anche dal repubblicano Rand Paul, puntava a imporre l’approvazione del Congresso per proseguire l’operazione militare. Tuttavia il provvedimento non ha superato il voto dell’aula: la risoluzione è stata bocciata con 53 voti contrari e 47 favorevoli, un risultato che riflette gli attuali rapporti di forza a Washington, dove i repubblicani mantengono la maggioranza.

Il provvedimento nasceva come risposta alla decisione dell’amministrazione di avviare attacchi contro l’Iran senza un passaggio parlamentare preventivo. Kaine ha difeso l’iniziativa ricordando che il Congresso dovrebbe avere un ruolo centrale nelle decisioni di guerra: “Non dovremmo essere in guerra senza un dibattito e un voto. Questo era ciò che intendevano i padri fondatori e chiarisce la nostra Costituzione“.

Anche qualora fosse stata approvata al Senato, la proposta avrebbe dovuto affrontare un percorso legislativo complesso alla Camera dei Rappresentanti e il quasi certo veto presidenziale, superabile solo con una maggioranza qualificata dei due terzi in entrambe le camere, un obiettivo politicamente molto difficile da raggiungere.

Guerra Iran, divisioni politiche e timori di escalation negli USA

Il voto ha mostrato una forte compattezza tra i senatori repubblicani. L’unica eccezione è stata Rand Paul, che ha sostenuto la risoluzione insieme ai democratici, mentre sul fronte opposto il democratico John Fetterman ha votato contro, riequilibrando gli schieramenti. La decisione arriva dopo che Trump aveva criticato alcuni esponenti del suo partito per aver sostenuto in passato limitazioni simili sui poteri di guerra, contribuendo a rafforzare la disciplina interna tra i repubblicani.

Nel frattempo cresce l’inquietudine tra i democratici riguardo alle possibili evoluzioni del conflitto. Dopo un briefing riservato con funzionari dell’amministrazione, alcuni senatori hanno segnalato che l’ipotesi di un intervento con truppe di terra in Iran non sarebbe stata esclusa in modo esplicito. Il senatore Richard Blumenthal ha espresso forte preoccupazione, sottolineando come questa eventualità resti concretamente sul tavolo. Il leader della maggioranza al Senato, John Thune, ha invece difeso l’operato della Casa Bianca affermando che il presidente sta “agendo nel migliore interesse della nazione“.

La disputa politica è destinata ora a proseguire alla Camera dei Rappresentanti, dove è atteso il voto su un testo analogo.