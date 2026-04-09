Guerra Iran USA, tregua a rischio. Teheran risponde agli attacchi in Libano: “Stretto di Hormuz chiuso”

Hormuz chiuso, tregua fragile e negoziati a Islamabad: tensione alta tra Iran, Israele e Usa mentre la diplomazia prova a evitare l’escalation.

La guerra in Medio Oriente entra in una fase critica, segnata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, dall’escalation militare tra Iran, Israele e Libano e dalle crescenti tensioni tra Stati Uniti e alleati della NATO. Tra minacce, tregue fragili e pressioni diplomatiche, il rischio di un conflitto più ampio fa crescere l’allarme.

Strategia americana, pressioni diplomatiche e fratture nella NATO

Sul piano militare e strategico, il presidente Donald Trump ha ribadito che le forze statunitensi resteranno dispiegate nella regione fino a quando non verrà raggiunto un accordo concreto e rispettato. «Se ciò non dovesse accadere, inizieranno gli scontri a fuoco, più grandi e più intensi di quanto si sia mai visto prima», ha dichiarato, aggiungendo anche che, in caso di fallimento, «ci sarà l’attacco piu’ massiccio mai visto».

Trump ha inoltre precisato che le operazioni includono «navi, aerei e personale militare, oltre a munizioni, armamenti», sottolineando la volontà di mantenere una pressione costante su un nemico già indebolito.

Le tensioni si riflettono anche nei rapporti con la NATO. Durante l’incontro con il segretario generale Mark Rutte, è emersa una forte insoddisfazione da parte americana: «La Nato non c’era quando ne avevamo bisogno, e non ci sarà se ne avremo bisogno di nuovo». Rutte ha riconosciuto il malcontento, pur evidenziando che diversi Paesi europei hanno fornito supporto. Parallelamente, l’amministrazione statunitense starebbe valutando sanzioni e una possibile redistribuzione delle truppe tra gli alleati, premiando quelli più allineati.

Anche il vicepresidente JD Vance ha alzato i toni, invitando l’Iran a «fare il passo successivo» verso la pace e avvertendo che, in caso contrario, Washington prenderà in considerazione «molte opzioni» per tornare al conflitto. Vance ha inoltre chiarito le ambiguità sull’accordo: «non hanno mai promesso» che il cessate il fuoco includesse il Libano, parlando di «un legittimo fraintendimento». Nel frattempo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito la determinazione del suo Paese, dichiarando che «non si tratta della fine della campagna» e che Israele è pronto a riprendere i combattimenti «in qualsiasi momento».

Sullo sfondo, proseguono i contatti diplomatici internazionali: nuovi negoziati sono attesi a partire da venerdì 10 aprile a Islamabad, con la partecipazione di delegazioni statunitensi e iraniane e il coinvolgimento di mediatori regionali. Parallelamente, sono previsti incontri multilaterali tra Paesi del Golfo e membri del G7 per rafforzare il dialogo. Nonostante questi sforzi, il rischio di un’escalation su larga scala nella regione resta concreto.

Guerra Iran USA, tregua a rischio. Teheran risponde agli attacchi in Libano: “Stretto di Hormuz chiuso”

La crisi in Medio Oriente si è ulteriormente intensificata con la chiusura completa dello Stretto di Hormuz, snodo essenziale per il commercio globale di petrolio. La decisione iraniana ha costretto numerose petroliere a invertire la rotta e ha imposto nuove rotte alternative, mentre le autorità portuali di Teheran hanno raccomandato alle navi di non attraversare l’area senza coordinamento con le Guardie Rivoluzionarie. Alla base della scelta ci sono i bombardamenti israeliani in Libano contro Hezbollah, che hanno compromesso la tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran. Per Teheran, infatti, il cessate il fuoco deve estendersi anche al territorio libanese per essere considerato legittimo.

Il quadro sul terreno resta estremamente volatile: la presenza di mine e le minacce dirette della Marina iraniana rendono lo scenario ancora più critico. Il messaggio inviato alle imbarcazioni è stato inequivocabile: «Qualsiasi imbarcazione tenti di navigare in mare aperto… sarà presa di mira e distrutta». Gli attacchi israeliani hanno provocato centinaia di vittime, aggravando la pressione internazionale. Le Nazioni Unite hanno ribadito la loro condanna, sottolineando che «la prosecuzione dell’attività militare in Libano rappresenta un grave pericolo per il cessate il fuoco». Anche sul piano economico emergono conseguenze rilevanti: Iran e Oman stanno valutando l’introduzione di tariffe per il transito nello Stretto, destinando i proventi alla ricostruzione.

In questo contesto, Emmanuel Macron ha insistito affinché la tregua includa il Libano, definendola condizione necessaria per essere «credibile e duraturo», mentre Pedro Sánchez ha criticato duramente l’andamento della crisi affermando: «C’è chi dà fuoco al mondo e poi si presenta con un secchio di acqua».