Guerra Israele-Hamas, nuovo annuncio: "Rilasceremo ostaggi come da accordi, m...

Guerra Israele-Hamas, nuovo annuncio: "Rilasceremo ostaggi come da accordi, m...

Hamas rilascerà alcuni ostaggi sabato, ma non tutti, afferma il portavoce Sami Abu Zuhri ad Al Jazeera. La replica di Israele

La leadership di Hamas replica all’ultimatum di Israele e Donald Trump. Il portavoce Sami Abu Zuhri, in un’intervista ad Al Jazeera, ha dichiarato che il gruppo sta portando avanti il piano di rilascio degli ostaggi, ma non tutti verranno liberati sabato prossimo. In base agli accordi, tre dovrebbero essere rilasciati il 15 febbraio.

Guerra Israele-Hamas, l’annuncio: “Rilasceremo ostaggi come da accordi, ma non tutti”

Se Hamas non procederà con il rilascio degli ostaggi israeliani entro sabato, Israele riprenderà le operazioni militari, come confermato dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz, citando la promessa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“La nuova guerra di Gaza sarà diversa per intensità da quella precedente al cessate il fuoco e non finirà senza la sconfitta di Hamas e il rilascio di tutti gli ostaggi”.

Nelle scorse ore, però, è arrivata la replica di Hamas. In un’intervista ad Al Jazeera, Sami Abu Zuhri ha dichiarato che Hamas sta portando avanti il piano di rilascio degli ostaggi secondo gli accordi di tregua, ma ha precisato che sabato non saranno tutti liberati, contrariamente ad alcune richieste israeliane.

In base agli accordi, sabato 15 febbraio è previsto il rilascio di tre ostaggi.

La decisione di Israele

Secondo quanto riferito da Axios, citando un alto funzionario israeliano, Israele avrebbe trasmesso un messaggio a Hamas tramite i mediatori Egitto e Qatar, affermando che l’accordo sul rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco continueranno se il gruppo rilascerà altri tre ostaggi sabato.