Secondo ‘Bloomberg‘, il Qatar avrebbe avanato nelle scorse ore una nuova proposta di tregua che avrebbe l’obiettivo di raggiungere il tanto agognato ‘cessate il fuoco‘ a Gaza. La proposta sarebbe già stata fatta pervenire alle due parti interessate nella guerra in Medio Oriente: Israele e Hamas.

Israele-Hamas, proposta di tregua dal Qatar: la guerra

Dal 7 ottobre 2023, giorno dell’attacco su larga scala dei terroristi di Hamas su Israele, è iniziata una tremenda guerra senza esclusioni di colpi che ha stravolto la Striscia di Gaza. I raid e i bombardamenti non hanno lasciato tregua a quel territorio, ma alcuni Paesi sono al lavoro da tempo per provare a mediare e porre fine al massacro. Il più attivo probabilmente è il Qatar che anche nelle ultime ore, secondo quanto riportato da ‘Bloomberg’ avrebbe avanzato una nuova proposta per il ‘cessate il fuoco‘.

Israele-Hamas, proposta di tregua dal Qatar: l’obiettivo

Secondo quanto emerso, dal Qatar sperano che possa presto arrivare il ‘cessate il fuoco’ a Gaza grazie ad un accordo così stipulato. Israele si impegnerebbe a rilasciare la maggioranza dei prigionieri palestinesi detenuti nelle sue carceri, mentre dall’altra parte Hamas dovrebbe liberare tutti gli ostaggi ancora nelle sue grinfie. Il ministro delle Finanze israeliano d’estrema destra Bezalel Smotrich, però, accusa il Qatar con un post su X: “Sostiene e finanzia il terrorismo, protegge Hamas ed è in gran parte responsabile del massacro di cittadini israeliani commesso”. La pace, dunque, sembra essere ancora molto lontana.