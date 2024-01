Meloni: "Bisogna garantire uno stato ai Palestinesi"

La Premier Giorgia Meloni, durante il Question Time in Aula alla Camera ha ribadito che bisogna garantire uno Stato indipendente e sicuro al popolo Palestinese.

Nella giornata di oggi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata impegnata a rispondere alle interrogazioni parlamentari dei vari gruppi politici. Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana e deputato di Verdi e Sinistra, ha chiesto conto della posizione del governo italiano sulla guerra a Gaza.

Ma, la Premier si è espressa anche in merito alla posizione di Netanyahu:

«Non condivido la posizione recentemente espressa dal primo ministro israeliano sulla materia. Il riconoscimento non può essere chiesto unilateralmente, la precondizione per qualsiasi ipotesi di trattativa in questa direzione è il riconoscimento da parte degli interlocutori di Israele del diritto all’esistenza dello Stato ebraico e del diritto per i suoi cittadini a vivere in pace e in sicurezza».