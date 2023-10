“Dobbiamo entrare a Gaza”. Queste le parole che avrebbe pronunciato il premier israeliano Benjamin Netanyahu durante un colloquio telefonico con il presidente Joe Biden.

Gaza, la telefonata tra Netanyahu e Biden

Cresce la tensione tra Israele e Hamas e la preoccupazione per il conflitto in corso. I rappresentanti di Stato si chiedono quali ripercussioni potrebbe avere la guerra sul fronte geopolitico.

Secondo quanto riporta Axios citando fonti israeliane e americane, ci sarebbe stato un confronto telefonico tra Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden. Il colloquio sarebbe avvenuto domenica e durante la chiacchierata i due avrebbero stabilito le prossime mosse strategiche da attuare per contenere il conflitto in Israele.

Netanyahu: “Dobbiamo entrare a Gaza”

“Dobbiamo andare dentro. Non possiamo trattare ora”. Secondo le indiscrezioni, avrebbe risposto così Netanyahu alle preoccupazioni di Biden per gli ostaggi. Sembra che il presidente degli Stati Uniti non abbia frenato o contestato le sue intenzioni, ma gli avrebbe posto diverse domande sulla questione del possibile secondo fronte al confine tra Israele e Libano. La risposta di Netanyahu sarebbe arrivata forte e chiara: il premier israeliano sa bene che il fronte libanese è motivo di grande preoccupazione per il Paese e per questo non vede altra soluzione se non entrare militarmente e con forza a Gaza.