Guerra, petrolio a 100 dollari al barile: l’Italia sblocca le riserve strategiche

Guerra e petrolio: l’Italia tra crisi mediorientale, rialzo dei prezzi energetici e rilascio coordinato delle riserve strategiche.

La guerra in Medio Oriente sta scuotendo i mercati globali dell’energia, facendo impennare i prezzi del petrolio e creando tensioni sulle forniture di gas. L’Italia, coinvolta nel rilascio coordinato delle proprie riserve strategiche, si prepara a fronteggiare le conseguenze di questa crisi energetica internazionale.

Guerra Iran, misure straordinarie e interventi politici

Di fronte alla pressione sui prezzi, gli Stati Uniti valutano deroghe temporanee alla legge Jones del 1920, che obbliga l’uso di navi americane per i trasporti interni. Bloomberg riporta che “le deroghe di 30 giorni consentirebbero alle petroliere straniere di rifornire le raffinerie della costa orientale con carburante proveniente dalla costa del Golfo e da altre zone degli Stati Uniti”. Il segretario all’Energia, Chris Wright, ha dichiarato che “sono previste solo poche settimane di turbolenze nei mercati energetici”, chiarendo anche un malinteso sulla scorta di una petroliera attraverso lo Stretto di Hormuz.

A livello europeo, la Commissione UE sta preparando linee guida per facilitare le importazioni di GNL, evitando che le norme sull’eliminazione graduale del gas russo ritardino le consegne critiche. Eurogas ha sottolineato: “Non possiamo semplicemente permetterci che un singolo carico flessibile di GNL subisca ritardi in porto, rimanga bloccato in mare o venga dirottato verso l’Asia perché l’autorizzazione preventiva è poco chiara o in sospeso”.

Il presidente Donald Trump ha ribadito la priorità geopolitica degli Stati Uniti, scrivendo su Truth: “Di ben più grande interesse e importanza è impedire all’Iran di possedere armi nucleari e di distruggere il Medio Oriente e il mondo. Non permetterò mai che ciò accada”. Queste mosse strategiche riflettono la crescente interconnessione tra sicurezza energetica e dinamiche geopolitiche globali, mentre il mondo osserva gli sviluppi della crisi mediorientale.

Guerra, petrolio a 100 dollari al barile: l’Italia sblocca le riserve strategiche

Il prezzo del gas al TTF ha chiuso le contrattazioni a 50,4 euro per megawattora, registrando un leggero aumento dello 0,9% rispetto all’apertura a 52 euro. La persistenza del conflitto in Medio Oriente continua a compromettere le forniture di gas naturale liquefatto (GNL) verso l’Europa, alimentando timori di un’escalation prolungata. Anche i mercati petroliferi mostrano segnali di nervosismo: il Brent a Londra si attesta a 99,34 dollari al barile (+8%), mentre il WTI a New York raggiunge 94,60 dollari (+8,5%). Gli operatori sono preoccupati per la decisione della nuova guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, e per la minaccia di Teheran di mantenere chiuso lo Stretto di Hormuz, fattori che “potrebbero far crescere ulteriormente l’incertezza sui flussi energetici mondiali”.

Le Borse europee risentono di questi timori: Parigi perde lo 0,71% (CAC 40 a 7.984,44 punti), Londra lo 0,44% (FTSE 100 a 10.308,60) e Milano lo 0,71% (FTSE MIB a 44.456,18), mentre Francoforte si mantiene lievemente positiva con un +0,06% (DAX a 23.600,87 punti). Nel frattempo, l’Italia parteciperà al rilascio coordinato di circa 9,966 milioni di barili dalle riserve strategiche, equivalenti a 1,605 milioni di tonnellate di petrolio, pari al 2,5% del totale messo a disposizione dall’AIE. Il ministero dell’Ambiente sottolinea che “la situazione delle scorte in Italia resta in ogni caso soddisfacente anche dopo questo consistente rilascio concordato a livello internazionale con l’Aie, garantendo il rispetto degli obblighi europei e adeguati livelli di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali”.