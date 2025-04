La guerra tra Russia e Ucraina continua a dominare il panorama geopolitico, con le sue complesse dinamiche e le ripercussioni globali. Mentre le forze sul campo continuano a confrontarsi, crescono anche gli appelli per una soluzione diplomatica che ponga fine alla devastante guerra. In questo contesto, arriva una dichiarazione di Putin su una tregua di 3 giorni.

La risposta di Kiev non si fa attendere.

Guerra, Putin annuncia cessate il fuoco di 3 giorni

Il presidente russo ha annunciato il cessate il fuoco in occasione dell’80° anniversario del Giorno della Vittoria. Su decisione del Comandante supremo delle Forze armate della Federazione Russa, Vladimir Putin, e per motivi umanitari, la parte russa ha dichiarato una tregua che si estenderà dalla mezzanotte tra il 7 e l’8 maggio fino alla mezzanotte tra il 10 e l’11 maggio.

La Russia ha sottolineato che si aspetta che anche l’Ucraina rispetti questa tregua. In caso di violazione da parte ucraina, le Forze Armate della Federazione Russa risponderanno con azioni adeguate. Inoltre, la Federazione Russa ha ribadito la propria disponibilità a negoziati di pace senza precondizioni, finalizzati a risolvere le cause profonde della crisi ucraina e a promuovere una cooperazione costruttiva con i partner internazionali. Questo è quanto comunicato tramite il canale Telegram del Cremlino.

Guerra, Putin annuncia cessate il fuoco di 3 giorni: la dura replica di Zelensky

“Se la Russia vuole veramente la pace, deve cessare il fuoco immediatamente. Perché aspettare fino all’8 maggio? Se il fuoco può essere cessato ora e da qualsiasi data per 30 giorni – in modo che sia reale, non solo per una parata. L’Ucraina è pronta a sostenere un cessate il fuoco duraturo, stabile e completo. Ed è questo il nostro obiettivo”, ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha.

La dichiarazione arriva poco dopo che le forze russe hanno violato la tregua di 30 ore che era stata proposta dallo stesso presidente Putin in occasione delle festività pasquali. Nonostante l’annuncio di una pausa temporanea nei combattimenti, che avrebbe dovuto coprire il periodo delle celebrazioni, i soldati di Mosca hanno proseguito le ostilità, minando la fiducia nell’impegno di rispettare le interruzioni delle operazioni militari. Questo episodio ha suscitato ulteriori preoccupazioni sulla reale volontà della Russia di onorare gli accordi di cessate il fuoco, creando un clima di incertezze e tensioni.

Casa Bianca: Trump invita a un cessate il fuoco permanente

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso la sua intenzione di ottenere un cessate il fuoco duraturo per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, come dichiarato dall’addetta stampa della Casa Bianca, Karoline Leavitt. La portavoce ha spiegato che Trump è sempre più deluso dalle azioni del presidente russo Vladimir Putin e di quello ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che entrambi devono sedersi al tavolo delle trattative per fermare la guerra.