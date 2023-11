Il gruppo dei Ministri degli Esteri delle prime potenze mondiali si sono incontrate oggi in Giappone per il G7. Fra i diversi temi toccati, spiccano in particolare quelli della guerra in Medio Oriente e della guerra nell’Est-Europa. Su questo secondo punto, come affermato dallo stesso Giappone dopo i colloqui, il sostegno del G7 è tutto in favore di Kiev.

G7, conflitto Russia-Ucraina: il sostegno

“Viene confermato il fermo impegno a sostenere la lotta dell’Ucraina per la sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale non verrà mai meno” – è questo quanto viene sottolineato dal Giappone al termine dei colloqui tra i Ministri degli Esteri del G7 avvenuti a Tokyo. “Continuiamo a condannare nei termini più forti possibili la continua aggressione della Russia e ci impegniamo a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario, aumentando la pressione economica e imponendo robuste sanzioni e altre restrizioni contro la Russia” – si legge nella dichiarazione congiunta della ministeriale Esteri G7.

Conflitto Russia-Ucraina: gli attacchi a Donetsk

Nel frattempo, la terribile guerra che va avanti ormai da più di 620 giorni non accenna ad arrestarsi e anche nella notte alcuni civili innocenti hanno perso la vita. “Il 7 novembre, i russi hanno ucciso tre residenti della regione di Donetsk, a Bahatyr” – riporta ‘Ukrinform’. Secondo gli ultimi dati resi pubblici, è stato appurato che l’esercito russo abbia ucciso almeno 1.762 civili nella regione con più di 4 mila feriti.