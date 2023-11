A Tokyo si è svolta la riunione dei ministri degli Esteri del G7: uno dei temi principali che è stato toccato riguarda la guerra in Medio Oriente. Le potenze mondiali condannano gli attacchi di Hamas, ma sottolineano anche la violenza ingiustificata di Israele contro i civili palestinesi.

G7 a Tokyo, la dichiarazione congiunta sulla guerra in Medio Oriente

“Condanniamo inequivocabilmente gli attacchi terroristici di Hamas e altri in tutto Israele iniziati il 7 ottobre 2023, nonché gli attacchi missilistici in corso contro Israele. Sottolineiamo il diritto di Israele a difendere se stesso e il suo popolo in conformità con il diritto internazionale nel tentativo di prevenire che ciò si ripeta” – è ciò che si legge nella dichiarazione congiunta della riunione dei ministri degli Esteri G7 a Tokyo. I ministri delle prime potenze mondiali chiedono il rilascio immediato degli ostaggi da parte di Hamas “Senza precondizioni“.

G7 a Tokyo, la guerra e la violenza di Israele

Nello stesso tempo, però, nella dichiarazione si legge anche: “L’aumento della violenza estremista commessa dai coloni contro i palestinesi è inaccettabile, mina la sicurezza in Cisgiordania e minaccia le prospettive di una pace duratura“. La soluzione, per arrivare alla tanto agognata pace, dunque, rimane soltanto una: “Una soluzione a due Stati, che prevede che Israele e uno Stato palestinese vivano fianco a fianco in pace, sicurezza e riconoscimento reciproco, rimane l’unica via verso una pace giusta, duratura e sicura“.

