Il leader nordcoreano si congratula con Vladimir Putin in occasione del Russia Day e garantisce da parte del suo Paese sostegno e solidarietà: "I legami di cooperazione saranno consolidati"

«Putinfilia». Se potessimo coniare un termine che definisca l’approvazione nei confronti del presidente russo (e della sua «operazione militare»), sul vocabolario illustrato starebbe bene insieme a quella di Lukashenko la foto di Kim Jong-un. In un messaggio di congratulazioni inviato a Putin in occasione del Russia Day, il 12 giugno, il leader nordcoreano ha espresso per lui «pieno sostegno e solidarietà».

Cos’è il Russia Day?

Il Russia Day è la giornata dedicata all’adozione della Dichiarazione di sovranità statale della Repubblica socialista federativa sovietica russa (Rsfsr) del 12 giugno 1990, la cui approvazione da parte del Primo Congresso dei deputati del popolo varò il processo di riforma costituzionale dello stato sovietico russo. È stato in questa occasione che, stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa nazionale Kcna, il leader nordcoreano ha affermato che le relazioni amichevoli tra la Corea del Nord e la Russia sono una «preziosa risorsa strategica», assicurando da parte del suo Paese ogni sforzo necessario alla creazione e al consolidamento di tali legami di cooperazione.

L’Ucraina come nemico

Ribadito il netto schieramento dalla parte di Vladimir Putin, in riferimento all’Ucraina (e ai suoi alleati), Kim Jong-un ha parlato di «forze ostili con lo scopo di privare Mosca della sua sovranità e sicurezza».