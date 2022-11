Kim Jong-un: "Avremo la forza nucleare più potente del mondo"

Il nuovo proclama di Kim Jong-un è inquietante: “Avremo la forza nucleare più potente del mondo”.

Lo è perché il leader della Corea del Nord ha fatto questa fosca previsione lanciando l’ennesimo Icbm. Secondo quanto riferito dalle agenzie Kim ha detto che “la Corea del Nord, dotata di armi nucleari, intende avere la forza strategica più potente del mondo”.

“La forza nucleare più potente del mondo”

Il dittatore di Pyongyang lo ha detto in occasione di una cerimonia celebrativa. Una cerimonia molto particolare a “a tema”, vale a dire il lancio di un nuovo missile intercontinentale, durante la quale la sua giovane figlia è apparso in pubblico per la seconda volta.

Il lancio di Hwasong-17 e le promozioni

In quella occasione specifica Kim ha premiato con una massiccia serie di promozioni i militari e gli scienziati coinvolti nello sviluppo del nuovo Hwasong-17. Si tratta del gigantesco missile testato in primavera e capace di portare testate nucleari ad oltre 14mila km di distanza. Quel “mostro” cadde nelle acque del Mar del Giappone ed innescò una lunca crisi arrivata fino ad oggi. Gli analisti lo avevano soprannominato il ‘missile mostruoso’, perché sarebbe in grado di raggiungere gli Stati Uniti continentali.