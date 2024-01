Guerra Russia-Ucraina, Pentagono: "Soldati di Kiev a corto di munizioni"

È da ormi da più di un mese che gli Stati Uniti non sono stati in grado di inviare armi a Kiev agli stessi livelli dei due anni precedenti a causa dello stallo al Congresso sui fondi da destinare alla guerra in corso in Est-Europa. I militari ucraini iniziano a soffrire la mancanza di supporto, ma presto Kiev potrà beneficiare dei primi caccia F-16.

Pentagono, scarseggiano le armi ai militari ucraini

L’Ucraina è impegnata su diversi fronti con la Russia e, nelle ultime settimane, inizia ad accusare una mancanza di supporto dal punto di vista dell’armamentario. Gli Usa, primi fornitori bellici di Kiev, sono alle prese con alcune importanti discussioni in Congresso sui fondi da destinare all’Ucraina. Il nodo riguarda proprio l’autorizzazione ad inviare in Europa nuovo materiale bellico.

Pentagono, in arrivo i caccia F-16

Il sito del ministero Usa riporta alcune importanti dichiarazioni del responsabile degli affari di sicurezza internazionale del ministero della Difesa Usa, Celeste Wallander. “Stiamo lavorando come coalizione per fornire una capacità operativa iniziale all’Ucraina con il suo programma F-16 nel 2024” – ha detto Wallander parlando della guerra in Ucraina spiegando poi che il programma comprende: “L’addestramento dei piloti, le piattaforme, ma anche la formazione dei tecnici, le infrastrutture, i pezzi di ricambio e le munizioni”.