Guerra Ucraina, il piano profughi in Lombardia è in cantiere. Il governatore Attilio Fontana annuncia che la Regione accoglierà 100mila sfollati di guerra.

Guerra Ucraina, il piano profughi in Lombardia di Attilio Fontana è in cantiere. Anche la provincia di Pavia si mobilita per l’accoglienza dei rifugiati ucraini scappati dalla guerra.

Guerra Ucraina, il piano profughi in Lombardia

Nell’Oltrepò Pavese sono già arrivate tre famiglie ma se ne attendono molte altre.

Secondo quanto dichiarato dal governatore della Lombardia, dovrebbero giungere in Regione circa 100 mila profughi dall’Ucraina.

Guerra Ucraina, Fontana: “Piano profughi quasi pronto”

“Stiamo predisponendo un piano per la distribuzione dei profughi a livello regionale. Tenuto conto dei 55mila ucraini residenti in Lombardia”, ha dichiarato Attilio Fontana, “Gli sfollati saranno intorno ai 100mila: uno o due persone per ogni ucraino residente”.

La Lombardia ha messo a disposizione gli ex Covid hotel, già pronti, ma anche le case Aler, edifici di edilizia popolare di proprietà della Regione come luoghi di accoglienza.

Guerra Ucraina, piano rifugio per profughi e bimbi malati di cancro

“Si tratta di cinque hotel di Milano, due a Bergamo e uno a Varese”, ha dichiarato l’assessore al Welfare, Letizia Moratti. “Sono in contatto costante con la onlus Soleterre, che ha una rete consolidata in Ucraina”, ha detto Fontana, “Abbiamo dato la nostra disponibilità a ospitare i bambini malati oncologici, trasferendoli prima in Polonia e poi in Lombardia. Una volta arrivati in Italia, sarebbero accolti al San Matteo di Pavia e all’Istituto tumori di Milano che hanno già dato la loro disponibilità”.