Guerra in Ucraina, in Polonia operazione contro spionaggio russo

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 764. In Polonia è in corso un’operazione contro la rete di spionaggio russo.

L’operazione contro lo spionaggio russo

I servizi di sicurezza polacchi hanno annunciato che è in corso un’operazione contro la rete di spionaggio russa.

Il portavoce del ministro coordinatore per i servizi segreti polacchi, Jacek Dobrzynski, ha spiegato infatti che durante l’operazione sono stati sequestrati 48.500 euro e 36mila dollari.

Afferma Dobrzynski: “Sono state documentate attività mirate a organizzare iniziative e campagne mediali filorusse nei Paesi dell’Ue.” Aggiunge poi che lo scopo di queste attività è di “indebolire la posizione della Polonia nell’arena internazionale e di screditare l’Ucraina e gli organi dell’Ue”.

Arrestati 5 giornalisti

Nel frattempo in Russia cinque giornalisti che lavorano per media indipendenti sono stati arrestati nella notte tra mercoledì e giovedì.

Ad essere finiti in manette sono Ekaterina Anikievitch dell’emittente SOTAvision e Konstantin Jarov di RusNews, ha riferito l’ONG Ovd-Info, specializzata nel monitoraggio della repressione in Russia. Sembra che Jarov sia stato picchiato e abbia ricevuto minacce di molestie sessuali.

Le altre persone arrestate sono Antonina Favorskaya, Alexandra Astakhova e Anastassia Moussatova.