Guerra Ucraina, Putin: "Russia agisce nella giusta direzione. Pronti a trattare con tutti"

"Non siamo noi a rifiutare i negoziati", così Putin che ha ribadito qual è la sua posizione nel conflitto in Ucraina.

“Siamo pronti a trattare con tutti”, a drilo è il presidente della Russia Vladimir Putin.

Stando a quanto viene riportato dai media russi, il capo politico ha ribadito la sua disponibilità a procedere con i negoziati: “Su alcuni punti accettabili, ma dipende da loro in quanto non siamo noi a rifiutare i negoziati, ma loro”, ha spiegato il capo del Cremlino.

Putin l’esercito russo sostiene che distruggerà il sistema di difesa Patriot: “Sicuro al 100%”

Il leader russo, nel corso dell’intervista rilasciata al canale Rossiya-1 si è detto sicuro sulla distruzione del sistema di difesa aerea Patriot: “Certo, lo distruggeremo, al 100%!”, Non ultimo Putin ha affermato che con decisione che gli avversari geopolitici della Russia starebbero cercando di “dividere la Russia”: “Dividi et impera, hanno sempre cercato di farlo, ci stanno provando ora, ma il nostro obiettivo è diverso: unire il popolo russo”.

Guerra in Ucraina, il consigliere presidenziale Podoloyak replica: “Russia non vuole negoziati”

Il consigliere presidenziale Mikhaylo Podoloyak, attraverso un comunicato sui social ha replicato: “La Russia non vuole negoziati, ma cerca di evitare ogni responsabilità”. Ha poi aggiunto: “Putin deve tornare alla realtà. La Russia ha attaccato per sua decisione l’Ucraina e sta uccidendo cittadini.

Non ci sono altri ‘Paesi, motivi o geopolitica […] La Russia non vuole negoziati, ma cerca di evitarne la responsabilità. È ovvio e per questo la porteremo in tribunale”.