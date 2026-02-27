Guida completa al televoto di Sanremo 2026 e programma delle serate

La 76ª edizione del Festival di Sanremo si svolge al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. In gara ci sono 30 Big e quattro Nuove Proposte. Qui sotto trovi una sintesi chiara delle modalità di voto, delle giurie coinvolte, dei codici comunicati nelle prime serate e dei dettagli sull’ospite che ha aperto la kermesse.

Sotto la direzione artistica di Carlo Conti e con Laura Pausini co-conduttrice fissa, il Festival miscela performance live e un sistema di votazione articolato: diverse giurie si alternano nella valutazione e, durante le serate, vengono comunicati codici numerici per il televoto.

Dall’esperienza sul campo emergono dati interessanti: tendenze di audience e forme di partecipazione che aiutano a capire come si muove l’attenzione del pubblico e quali strategie di coinvolgimento risultano più efficaci.

Televoto: come votare e numeri utili

Il pubblico può votare sia da rete fissa sia da cellulare. Per chi chiama da fisso è attivo il numero 894.001; per i voti da mobile il canale è 475.475.1. Ogni artista è identificato da un codice a due cifre, comunicato in diretta dai conduttori: lo spettatore digita o invia il codice via SMS per esprimere la propria preferenza.

Limiti: ogni utenza può esprimere fino a 3 voti per sessione di votazione. Eccezione: nell’ultima fase finale relativa alle prime cinque posizioni il limite scende a 1 voto per utenza. Queste regole cercano di equilibrare la voce del pubblico con il giudizio delle giurie tecniche, influenzando così visibilità e posizionamenti in classifica.

Le giurie e il loro peso

La votazione combina tre componenti: la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, il Televoto del Pubblico e la Giuria delle Radio. L’obiettivo è bilanciare competenza critica, impatto mediatico e ascolto radiofonico.

Nella prima serata ha votato solo la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Nella seconda serata sono intervenuti il Televoto e la Giuria delle Radio. I dati parziali comunicati durante le serate indicano i titoli delle prime cinque posizioni, senza un ordinamento dettagliato; la classifica completa viene resa nota al termine delle votazioni. Questo meccanismo condiziona la visibilità degli artisti e può orientare lo sviluppo della gara nelle serate successive.

Somma dei voti e meccanismo finale

Per determinare la classifica provvisoria delle prime cinque posizioni si sommano i risultati delle prime tre serate. I cinque artisti con il maggior numero di preferenze tornano sul palco per una tornata finale.

Nella finale la votazione è combinata tra le tre giurie previste dal regolamento: il nuovo esito stabilisce il vincitore assoluto del Festival. Il sistema premia chi mantiene coerenza di performance e capacità di conquistare il pubblico nelle diverse serate, con effetti concreti sulla classifica.

Programma delle serate e codici comunicati

Il Festival è organizzato su cinque serate:

– Prima puntata: esibizione di tutti i 30 Big.

– Seconda puntata: i primi 15 Big e le Nuove Proposte.

– Terza puntata: gli altri 15 Big e la proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte.

– Quarta puntata: i 30 Big in duetto con ospiti.

– Finale (sabato): decisione finale con le riedizioni dei cinque più votati.

