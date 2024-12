Il ritorno di Guillermo Mariotto

La semifinale di Ballando con le Stelle, andata in onda ieri sera su Rai 1, ha suscitato grande attesa tra i telespettatori. Non solo per scoprire i finalisti di questa edizione, ma anche per capire quale sarebbe stato il destino di Guillermo Mariotto, il controverso giurato del programma. La sua presenza era stata messa in discussione dopo le polemiche dell’ultima puntata, ma a metà serata, con grande sorpresa, è tornato in studio, scusandosi con tutti e riprendendo il suo posto al tavolo dei giudici.

Il fuorionda che fa discutere

Nonostante il suo rientro, un video che circola sul web ha riacceso le polemiche. In questo filmato, si sente un fuorionda di Mariotto, che ha scatenato reazioni contrastanti tra gli utenti. Secondo quanto riportato, il giurato, credendo che i microfoni fossero spenti, avrebbe pronunciato un’offesa, il cui destinatario rimane ignoto. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sua condotta e sulla possibilità di ulteriori provvedimenti nei suoi confronti.

Le conseguenze delle sue parole

Il video ha attirato l’attenzione non solo dei fan del programma, ma anche dei media, che si sono affrettati a riportare la notizia. Alcuni membri dello staff di Ballando con le Stelle avrebbero avvisato Mariotto che erano già in onda, ma il giurato sembrava ignaro della situazione. Questo potrebbe portare a nuove ammonizioni, considerando che, come annunciato da Milly Carlucci, Mariotto aveva già ricevuto un “cartellino giallo” per comportamenti discutibili in passato. La sua presenza nel programma è stata confermata, ma il futuro di Mariotto a Ballando con le Stelle appare incerto.