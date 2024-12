Guillermo Mariotto e il tapiro d'oro: polemiche e reazioni

Il tapiro d’oro e l’irritazione di Mariotto

Recentemente, l’assegnazione del tapiro d’oro a Guillermo Mariotto ha suscitato un acceso dibattito nel panorama televisivo italiano. Durante la consegna del premio, il noto stilista ha mostrato un evidente nervosismo, rifiutando di ricevere l’oggetto simbolico da Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia. Questo episodio ha sollevato interrogativi sul comportamento di Mariotto, che ha preferito rifugiarsi nel suo van piuttosto che affrontare la situazione con il consueto spirito ironico che caratterizza il tapiro d’oro.

Le reazioni di Francesca Manzini

Francesca Manzini, conduttrice del tg satirico di Antonio Ricci, non ha tardato a commentare l’accaduto. Con toni accesi, ha criticato l’atteggiamento di Mariotto, definendolo un “piccolo uomo” e sottolineando l’importanza del lavoro svolto da Striscia la Notizia nel corso degli anni. La Manzini ha messo in evidenza come il tapiro d’oro rappresenti un premio ironico, e ha espresso il suo disappunto per la mancanza di rispetto mostrata dallo stilista nei confronti di chi lavora per portare un sorriso al pubblico.

Un episodio che fa discutere

Il nervosismo di Mariotto ha sorpreso molti, considerando che il tapiro d’oro è tradizionalmente assegnato in situazioni di imbarazzo o scivoloni pubblici. Tuttavia, nel caso specifico, il giurato di Ballando con le Stelle ha abbandonato il programma per motivi professionali, rendendo l’assegnazione del premio ancora più controversa. La Manzini ha giustamente fatto notare che non c’era nulla di cui vergognarsi, invitando Mariotto a riflettere sulla sua reazione e a mostrare maggiore rispetto per il lavoro altrui.

Il futuro di Mariotto a Ballando con le Stelle

Nonostante le polemiche, Guillermo Mariotto tornerà regolarmente a Ballando con le Stelle per la semifinale del talent show di Rai Uno. Milly Carlucci, conduttrice del programma, ha cercato di alimentare il mistero attorno al suo ritorno, ma si tratta evidentemente di una strategia per attirare l’attenzione del pubblico. La presenza di Mariotto è attesa con curiosità, soprattutto dopo l’episodio del tapiro d’oro, che ha messo in luce le dinamiche tra i protagonisti del programma e il mondo della televisione.