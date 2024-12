Il tapiro d’oro e l’abbandono dello studio

Sabato scorso, durante la trasmissione Ballando Con Le Stelle, Guillermo Mariotto ha lasciato lo studio in modo inaspettato, suscitando curiosità e speculazioni. La sua uscita è stata seguita dalla consegna del tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli, noto inviato di Striscia La Notizia. Tuttavia, la reazione di Mariotto non è stata quella attesa. Secondo le anticipazioni, il giudice del programma di Milly Carlucci non avrebbe accolto il gesto con entusiasmo, anzi, sembrerebbe averlo considerato un’invasione della sua privacy.

Le reazioni di Mariotto e il retroscena

Dopo l’incontro con Staffelli, Mariotto ha ricevuto diverse chiamate da parte degli speaker di RTL 102.5, che cercavano di ottenere spiegazioni sulla sua reazione. Tuttavia, il giudice ha mostrato una netta chiusura, rifiutando di commentare l’accaduto. Francesco Fedrella, conduttore del programma Protagonisti, ha tentato di contattarlo telefonicamente, ma Mariotto ha interrotto la chiamata. Anche Gabriele Parpiglia ha provato a raggiungerlo, ottenendo una risposta secca: “Non disturbatemi ulteriormente”. Questo comportamento ha alimentato ulteriormente il mistero attorno alla sua reazione al tapiro.

Le accuse di aggressione e il malore

Durante la conversazione con Parpiglia, Mariotto ha addirittura affermato di essere stato aggredito da Staffelli all’aeroporto, descrivendo l’incontro come un’invasione inopportuna. Ha dichiarato: “Mi è bastata quella cosa assurda che hanno fatto in aeroporto davanti ai miei compagni di lavoro”. La situazione si complica ulteriormente quando si considera che, inizialmente, si era parlato di un malore che avrebbe spinto Mariotto ad abbandonare lo studio. Tuttavia, le sue parole sembrano indicare una reazione più emotiva e personale rispetto a quanto accaduto durante la trasmissione.

Il futuro di Mariotto nel programma

Con l’attenzione mediatica rivolta a questo episodio, molti si chiedono quale sarà il futuro di Guillermo Mariotto all’interno di Ballando Con Le Stelle. La sua reazione al tapiro d’oro e il suo comportamento nei confronti dei media potrebbero influenzare la sua permanenza nel programma. Mentre i fan attendono con ansia di vedere come si evolverà la situazione, è chiaro che Mariotto non è disposto a tollerare ciò che considera un’invasione della sua vita privata. La puntata in cui è stata trasmessa la consegna del tapiro potrebbe rivelarsi un momento cruciale per il giudice, sia dal punto di vista professionale che personale.