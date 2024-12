Il ritorno di Guillermo Mariotto

Questa sera, il popolare programma di Rai 1, Ballando con le stelle, ha visto il ritorno di Guillermo Mariotto, il giudice che aveva lasciato lo studio in modo controverso durante l’ultima puntata. La sua assenza aveva suscitato molte domande e speculazioni, ma finalmente il pubblico ha potuto rivederlo al tavolo dei giudici, dopo un periodo di incertezze.

Le circostanze dell’abbandono

Il momento in cui Mariotto ha lasciato il teatro è stato descritto come grave dalla conduttrice Milly Carlucci. Durante la puntata, Milly ha spiegato che l’abbandono non era stato un gesto da prendere alla leggera, ma il risultato di un momento personale difficile per il giudice. La Carlucci ha sottolineato l’importanza di Mariotto, che è parte integrante del programma da ben 19 anni, definendolo come una ‘mano destra’ della giuria.

Le scuse di Mariotto

Quando finalmente è tornato in studio, Mariotto ha portato con sé un mazzo di rose rosse per scusarsi con Milly e con il pubblico. In un video trasmesso durante la puntata, ha espresso il suo dispiacere per l’accaduto, riconoscendo di aver mancato di rispetto a tutti. Le sue parole hanno rivelato un profondo senso di colpa e la volontà di rimediare al suo gesto, sottolineando come la pressione e lo stress avessero influito sulla sua decisione di abbandonare il programma.

Un ammonimento e non un’espulsione

La Rai ha deciso di non espellere Mariotto, ma di dargli un ammonimento, un gesto che riconosce l’errore senza compromettere la sua posizione nel programma. Questo approccio ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan e i critici, ma ha anche messo in luce la comprensione e il supporto che la produzione ha voluto mostrare nei confronti del giudice. La Carlucci ha chiarito che, nonostante l’errore, Mariotto rimane una figura fondamentale per il programma e che la sua presenza è sempre stata apprezzata.

Il futuro di Mariotto a Ballando

Con il suo ritorno, Mariotto ha ribadito il suo impegno verso il programma e i suoi concorrenti. La giuria di Ballando con le stelle è un mix di personalità forti e diverse, e la sua assenza aveva sicuramente creato un vuoto. Ora, con il suo rientro, i fan possono aspettarsi un ritorno alla normalità e, si spera, un’atmosfera più serena. La puntata di questa sera ha dimostrato che, nonostante le difficoltà, il programma continua a essere un punto di riferimento per il pubblico italiano.