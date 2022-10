Ha il pene troppo grande per il quale aveva “dovuto acquistare delle mutande speciali, fatte su misura", ma al colloquio di lavoro lo scartano

Lui ha il pene troppo grande ed al colloquio di lavoro lo scartano: “Irriguardoso”. Nel Regno Unito un giovane perde un’opportunità a causa di quella caratteristica “ingombrante” e di un equivoco che aveva fatto pensare a selezionatori che avesse un’erezione in corso.

La curiosa storia è quella di un ragazzo a cui è stato detto che “non si è presentato con l’abbigliamento adeguato”.

Ha il pene troppo grande, scartato

Secondo Metro Uk il giovane, che era stato anche protagonista di uno show tv britannico, Massive C***s in onda su Channel 4, è stato vittima di un equivoco. In cje senso? Il suo pene di dimensioni ragguardevoli, per il quale lui aveva “dovuto acquistare delle mutande speciali, fatte su misura”, lo ha inguaiato.

Il colloquio e l’abbigliamento “inappropriato”

Il giovane ha spiegato: “Avevo indossato un abito, poi mi hanno detto: ‘Ci sembravi un buon candidato, ma non avrai il posto, perché il tuo comportamento è stato decisamente inappropriato’“. E ancora: “Quando ho chiesto spiegazioni, mi hanno detto che aveva a che fare con il mio abbigliamento. Ma è chiaro che avessero intravisto il mio pene attraverso il vestito”. Poi il ragazzo ha spiegato quale sarebbe stato a suo avviso l’equivoco: “Sicuramente hanno pensato che avessi un’erezione“.