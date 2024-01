Il bambino è morto tragicamente in Inghilterra dopo aver ingoiato una puntina colorata a casa di suo zio

Dramma a Rotherham, in Inghilterra, dove un bambino di cinque anni è morto dopo aver inalato una puntina colorata mentre era a casa dello zio. Il decesso è avvenuto alla fine del 2022, ma solo nella giornata di ieri, è terminata l’inchiesta che ha chiarito definitivamente le cause della morte del piccolo.

Bambino muore per aver ingoiato una puntina colorata: il decesso

Era l’ottobre del 2022, quando il bambino inglese, in quel momento a casa di suo zio, aveva inalato uno spillo colorato che gli aveva ostruito le vie aeree. Il parente aveva chiamato l’ambulanza e i sanitari avevano trasferito il piccolo all’ospedale di Rotherham, ma dopo un intervento chirurgico il bimbo era morto. Da quel momento, era partita un’indagine della quale ora arrivano i primi risultati.

Bambino muore per aver ingoiato una puntina colorata: il rircordo

Mark ed Ema, i genitori del bambino rimasto ucciso e che oltre a lui hanno anche altri cinque figli, hanno voluto ricordare il piccolo descrivendolo per come era nei suoi primi anni. “Era simpatico e amante del divertimento” – spiegano – “Un ragazzo adorabile che era la luce delle nostre vite. La sua morte ci ha distrutto. Lo ameremo per sempre”.