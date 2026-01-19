Gli attacchi hacker ai creator digitali sono sempre più frequenti: account compromessi, email clonate e canali YouTube oscurati mettono a rischio non solo la reputazione online, ma anche la sicurezza dei follower. Il caso di Andrea Galeazzi, noto youtuber hi-tech, ne è un esempio recente e drammatico.

Canale YouTube oscurato: l’annuncio di Andrea Galeazzi con un video social

Andrea Galeazzi, celebre youtuber e recensore hi-tech, ha denunciato sui suoi canali social di essere rimasto vittima di un attacco informatico. “Il video che non avrei mai voluto fare”, esordisce, raccontando di aver perso il controllo della sua casella email e del suo account Google. “Mi hanno clonato la mail, sono entrati nel mio Google… mi viene da piangere”, confessa Galeazzi, visibilmente scosso. “Sono veramente disperato, raga”, aggiunge, spiegando di aver registrato il video soprattutto per avvisare i suoi follower e tutti i contatti professionali: il timore principale è che i malintenzionati possano inviare messaggi o tentare truffe a suo nome.

Galeazzi, architetto di formazione ma youtuber a tempo pieno, conta oltre 1,4 milioni di iscritti su YouTube e 450.000 follower su Instagram, dove continua a mantenere aggiornamenti per i fan nonostante l’attacco.

“Mi hanno clonato l’email”. Andrea Galeazzi nel panico, oscurato il canale YouTube

L’attacco ha avuto effetti immediati e devastanti: gli hacker hanno preso possesso del suo canale YouTube principale, cambiando foto del profilo, copertina e playlist, e trasmettendo live streaming su criptovalute e strategie finanziarie. “Ovviamente non sono io”, precisa Galeazzi, mentre il canale viene poi oscurato da YouTube per violazione delle norme della community.

Anche altri profili social sono stati colpiti, con tentativi di sostituire l’email principale. “Se vi arrivano email non sono io. Non ho più accesso alla mia mail, non so cosa esce, cosa entra, non ho accesso a YouTube”, avverte lo youtuber. Galeazzi ha già segnalato la situazione a Google e promette di chiarire in seguito le dinamiche dell’attacco.

Il caso rientra in una tipologia di truffa digitale abbastanza comune: gli hacker violano gli account, inviano contenuti ingannevoli e promuovono link sospetti – nel suo caso, attraverso QR code e live dedicate a investimenti in Bitcoin, con il rischio di truffe rivolte ai follower.